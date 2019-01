El gobierno nacional dará impulso este año a la creación de un ejército de reserva

Buenos Aires.- El Gobierno buscará este año reformar la carrera militar. Lo único que trascendió del proyecto en el que trabaja el ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue que las Fuerzas Armadas sumarán un sistema de reserva integrado por voluntarios civiles, que estarán a disposición para ser convocados ante un conflicto bélico o desastre natural. Los reservistas deberán pasar por un entrenamiento militar y percibirán un salario por estar a disposición.

Esta fuerza de reserva buscará sumar unos 10.000 efectivos, al tiempo que estaría acompañada por la reducción del plantel de militares y civiles activos de las tres fuerzas. Entre los reservistas, el Gobierno buscará atraer también a profesionales y técnicos, especialmente en el campo de la ingeniería, para atender los "desafíos de la ciberdefensa".

Si bien se desconoce aún el texto del proyecto, se sabe que el Gobierno pretende redefinir el rol de las Fuerzas Armadas para extender su participación en temas de seguridad interior. En julio el presidente, Mauricio Macri, oficializó el Decreto Nº 683/2018, que amplía el uso de las Fuerzas "ante cualquier otra forma de agresión externa" y ya no para actual solo frente ataques de otros Estados como sostenía la reglamentación formulada por la administración de Néstor Kirchner.

Basada en las "nuevas amenazas", la doctrina de Cambiemos modificó el artículo principal para permitir que las tropas militares sean empleadas "ante cualquier otra forma de agresión externa", incluyendo el narcotráfico y el terrorismo.

"Son épocas de transformaciones, el mundo está en constante movimiento y hoy somos testigos de acontecimientos cada vez más importantes. Necesitamos Fuerzas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan", afirmó Macri cuando encabezó el acto por el Día del Ejército. Reclamó que las Fuerzas "contribuyan en la política exterior" para generar "confianza y reconocimiento a nivel nacional".

Macri irá a Santa Cruz

Luego de tres años de mandato, Mauricio Macri tiene previsto visitar por primera vez Santa Cruz, la provincia gobernada por Alicia Kirchner, el último bastión K.

Aunque todavía no está cerrada la fecha exacta, el desembarco se daría dentro de dos semanas, antes del viaje que el mandatario hará a Brasilia para reunirse con el flamante presidente Jair Bolsonaro. El día tentativo es el lunes 14. Allí llegará directo desde Villa La Angostura. Y, luego, la idea es que siga viaje rumbo a Tierra del Fuego, la otra provincia que Macri no visitó como jefe de Estado. Si finalmente no se da ese día, la visita se realizará a la vuelta de Brasil. "Pero la decisión ya está tomada", confirmaron en Casa Rosada. En efecto, ayer el mandatario acordó con los suyos aprovechar su estadía en el sur. Resta definir la ciudad a la que irá y la agenda que desarrollará el mandatario. "He batido todos los récords de un presidente que ha visitado todas las provincias argentinas, excepto una, a la que no he podido ir", había dicho Macri meses atrás.

Es que el caso de Santa Cruz es simbólico: el mandatario no fue ni siquiera durante la campaña presidencial de 2015: en aquel momento, con los K en el poder, esa travesía asomaba complicada para el macrismo. Aunque, para no dar muestras de debilidad, Macri argumentaba una cuestión de su agenda.