El Gobierno convocó a los jefes parlamentarios de Cambiemos para tratar las tarifas

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezará el encuentro, previsto para las 11, del que no participará Elisa Carrió, promotora de la reunión tras la fracasada sesión en Diputados que impulsaba la oposición, y en la que el kirchnerismo buscaba frenar los aumentos tarifarios y retrotraerlos a diciembre pasado.





Carrió había anunciado, a través de sus redes sociales, que el Gobierno aceptaba "abrir una instancia de negociación" y postergar la sesión sobre las tarifas hasta la próxima semana. Por un lado, la UCR llevará su propuesta para que se modifique el actual sistema tarifario, mientras que los representantes de la Coalición Cívica, en sintonía con su líder, quieren que se implemente la posibilidad de que los servicios públicos puedan abonarse en cuotas, lo cual se está estudiando dentro del Gobierno.





Los radicales quieren "atenuar" el impacto del aumento en las tarifas de gas en los meses de invierno, a fin de de que se pueda cobrar en los períodos de menor consumo. Al respecto, el titular del bloque de la UCR, Mario Negri, anticipó que desde el radicalismo se "elaboran propuestas sensatas que no dinamitarán al Estado" y destacó que dentro de Cambiemos hay "un sano debate de ideas que lo fortalece".





El presidente Mauricio Macri, por su parte, aseguró este miércoles en Tucumán, donde encabezó un acto para relanzar la exportación de limones a Estados Unidos, que "sin energía, nada de esto funciona" y la "tenemos que cuidar y valorar", y dijo sobre las tarifas: "No soy mago, me encantaría porque la verdad es que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador".





El oficialismo busca reordenarse ante la sesión de la próxima semana, que se realizaría el miércoles, en la que a su vez, el justicialista Diego Bossio dijo que "pasaron tres años y el gran generador de inflación en la Argentina es el Poder Ejecutivo Nacional", y afirmó que el problema "abarca a familias, industria y Pymes". e la oposición volverá a insistir sobre los recientes aumentos tarifarios en los servicios públicos.





En paralelo, el Senado también replicó las tensiones en torno a los aumentos tarifarios, y durante la sesión de este miércoles, en la que se acordó abordar en comisión, en mayo, la adecuación tarifaria que impulsa el Poder Ejecutivo, hubo cuestionamientos de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien a su vez fue criticada por la política energética que llevó adelante durante su gestión de gobierno.

El Gobierno Nacional convocó para este jueves a los jefes parlamentarios de Cambiemos a una reunión en la Casa Rosada, para tratar la suba de las tarifas, adelantaron a Télam fuentes oficiales.