El desgarrador relato de un padre que cuenta cómo violaron a su hija

Una adolescente de 16 años denunció que fue secuestrada, golpeada y violada cuando salió de un boliche en la ciudad bonaerense de Junín. Adrián, su papá, dio detalles escalofriantes del violento ataque que vivió su hija y que le contó en el Hospital Interzonal de Agudos Abraham Piñeyro, donde quedó internada con una fractura en el pómulo izquierdo.





"Está internada, con golpes", relató el hombre sobre el estado actual de su hija. Y explicó cómo empezó el calvario: "Ella no se sentía bien en el boliche, tomó la decisión de irse a casa, salió, pidió un taxi, pero no llegó nunca. Entonces pidió otro, llegó uno, una amiga le dijo que era ese y cuando se subió lo reconoció. Le preguntó '¿Qué hacés vos acá, Tato?'".





A quien la menor definió como 'Tato' es Nicolás Tallone, el acusado de 26 años, conocido en el boliche Brook por ser uno de sus relacionistas públicos. "Cuando lo reconoció, ella le dijo que se iba a bajar, entonces él agarró y se la llevó. Ella se puso más nerviosa, le ofreció más plata con tal de que la lleve a su casa, pero él le dijo que no, que la iba a llevar con él", describió Adrián.

boliche.PNG



"Abrió la puerta pero él la agarró del brazo mientras ella vomitaba. La metió adentro para seguir en viaje, hasta que en la calle Chile, pasando Ruta 188, tomó un callejón a la derecha, donde empezó toda la locura", sentenció su papá.





El relato del momento del abuso fue desgarrador: "Contarlo me vuelve loco. La pasó para atrás, la empezó a golpear, la tomó de las orejas y el cuello. No la pudo sostener, así que la bajó del auto y la empezó a abusar sexualmente. Como no podía, le empezó a pegar, pegar y pegar, hasta que llegó un momento en el que ella logró desprenderse y salió corriendo totalmente desnuda".





"Mi hija llegó hasta una casa y salieron dos personas. En ese momento la ayudaron: la taparon y llamaron a la policía. Ella estaba consciente, porque pudo decirle a los policías que lo sigan a este tipo. Después llegó una ambulancia, la trajeron al hospital y le hicieron todos los estudios", añadió. Y aprovechó para desmentir una versión: "Se dijo que estaba alcoholizada y nada que ver, me pone peor que digan eso".