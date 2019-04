El curioso spot de campaña de Elisa Carrió

Luego de varias semanas de silencio, la diputada Elisa Carrió volvió al ruedo este sábado con un spot de campaña que despierta amores y odios en las redes sociales.





"Nosotros construimos entre todos un milagro, que es salir de un gobierno autoritario que iba a ser Venezuela y donde íbamos a padecer hambre, corrupción , inseguridad por vía de elecciones y pacíficamente", empieza su discurso Carrió, que ya anunció que no será candidata en este año, su mandato como diputada vence en 2021, pero que piensa recorrer el país para respaldar a postulantes afines.

A falta de hechos verificables, la palabra “Venezuela”, “corrupción”, “esclavitud” salpican el video, que según sus allegados fue grabado la semana pasada en el Instituto Hanna Arendt. Y a falta de propuestas concretas se concentra en vaticinar desgracias si el oficialismo no gana las próximas elecciones.

"Miren, no vuelvan al faraón, no crean que el pasado fue mejor porque el pasado es la esclavitud y la mentira. Entonces tengamos confianza. Yo estoy segura de que en octubre vamos a estar mejor, no del todo bien, porque cuando se robó por dos generaciones falta una generación para reconstruir la nación, pero lo estamos haciendo", retoma Carrió a su manera el mito del “se robaron un PBI” popularizado por Leonardo Fariña. La diputada está actualmente señalada en el juzgado del juez Ramos Padilla, en el marco de la operación de guionado del personaje mediático para comprometer a figuras del Gobierno de Cristina Kirchner.