El cantante de La Beriso frenó al público que cantaba contra Macri

La Beriso celebró este fin de semana sus 20 años de carrera con un recital el sábado por la noche en el estadio de Vélez.





En un alto del show, y como ocurre en muchos recitales, el público comenzó a cantar en contra el presidente, pero el cantante de La Beriso los frenó en seco.





Todo ocurrió cuando el líder de la bandas aprovechó mientras cambiaba la guitarra para darle un mensaje a sus fans: "Quería agradecerles porque sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es muy difícil pagar una entrada para ver artistas, así que muchas gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, eh".





Sus palabras recibieron aplausos del público, que al instante comenzó a corear el tema contra el jefe de Estado, conocido también por sus siglas MMLPQTP.





Y de inmediato Rolo Sartorio intervino: "No puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente esta mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas así que disfrutemos y dejemos disfrutar, no vayamos en contra de nadie", cuestionó Rolo, al hacer callar a la audiencia.





