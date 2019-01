El candidato a presidente Luis Espert quiere debatir con Cristina Kirchner

"Me encantaría debatir con Cristina Kirchner", dijo José Luis Espert al referirse a su candidatura como presidente, y agregó: " Mauricio Macri dijo que se presenta, ojalá que lo haga, me gustaría tenerlo de rival". En ese sentido, el economista se refirió a algunos puntos de lo que sería su gestión y señaló: "Hay que limitar el derecho de huelga en la educación, hay que pagarle a los docentes como se debe".









Mesaza, quien aseguró: "El intendente de Pinamar nos recibió con afecto y en febrero vamos a Estados Unidos para hablar con inversores". Durante su presencia en el programa de Mirtha Legrand , el economista analizó la realidad nacional y adelantó algunas de las medidas que abordaría de convertirse en primer mandatario nacional. "Estoy en campaña", afirmó Espert en la, quien aseguró: "El intendente de Pinamar nos recibió con afecto y en febrero vamos a Estados Unidos para hablar con inversores".





"Ojalá que la gente nos apoye", dijo el economista, al tiempo que resaltó que en la Argentina "hace 8 años que no crecemos" y advirtió: "La inflación es muy grave". "Las cosas son caras por 3 cosas: para importar algo te cobran una fortuna, los impuestos son salvajes, hay que tener otra presión impositiva y bajar el gasto público, y, tercero, hay enormes costos laborales".









En ese sentido, Espert aseguró que "un tercio de los trabajadores está en negro", por lo que advirtió que "no sirve este sistema laboral, hay que cambiarlo" y resaltó: "Hay que limitar el derecho de huelga en la educación, hay que pagarle a los docentes como se debe". Asimismo, fue muy crítico al referirse a los cortes de calles y sentenció: "Los piqueteros que impiden que la gente se mueva para trabajar deben estar presos", al tiempo que ante la argumentación de una merma en los votos, Espert afirmó: "Decimos lo que vamos a hacer antes de hacer campaña, entonces si ganamos podemos hacerlo".





"Todavía no tengo a mi compañero de fórmula, Alfredo Olmedo no será", dijo el economista ante la consulta de la conductora sobre su vicepresidente y agregó: "Javier Milei tampoco será", ya que aseguró que su instalación en la boleta se debió a un impulso mediático y admitió: "Las operaciones de prensa son complicadísimas".









En otro tramo de su participación en el programa de los mediodías, Espert explicó: "Argentina no tiene manera de mejorar si no cambia en serio. Hay que copiar a los países a los que les va bien como Perú y Chile", por lo cual aseveró: "Estoy convencido de hacer política para llevar a cabo ese cambio". Por otro lado, ante la consulta sobre sus oponentes electorales, aseguró que "hoy el peronismo está muy preocupado porque no mide".