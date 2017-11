El audio viral de la mujer "amiga del gobierno" que llamó "bestias" a la gente de barrio

Un audio de Whatsapp se volvió viral luego de que una cirujana descargara su odio por ver "gente de barrio" que "grita" y "toma mate" en los paseos del Nordelta, donde ella compró un lote.

"Estuve hablando con el desarrollador, que además es amigo del ministro (Nicolás) Dujovne, somos amigos de la gente de acá del gobierno", se la escucha decir en un momento.





En el audio se escucha que la mujer se presenta como "una cirujana" pero aún se desconoce su identidad y "mujer normal", pero con "determinados códigos de estética visual y moral", en donde lo que restaba era la gente de "barrio".





Embed



"La gente no se ve mala, se ve buena, pero se ve que es gente de barrio, visualmente no muy buenos y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso, no invertía 200 mil dólares y me compraba una casa de 500 mil", descargó.