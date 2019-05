La grabación fue registrada por la propia joven, que había sido ultrajada cuando tenía 7 años y Lautaro, supuestamente, 17: "Con lo tuyo hace mucho tiempo, como 3, 4 años que vengo diciendo 'Tengo que pedirle perdón a esa pendeja porque sí, porque se lo merece'. Fue una pendejada, no puedo sacar cálculo de qué edad teníamos los dos. Te quería pedir disculpas", se le escucha decir a él.

"A mi me había quedado la duda de por qué lo hiciste. No entiendo la necesidad", se anima a interpelarlo la adolescente (al momento de esa conversación dice tener 16 años), a lo que Teruel le contesta: "No sé boluda, era muy pendejo. No sé cuál es la respuesta a por qué lo hice".





"Es un bajón saber que fui un abusador"

"Es un bajón saber que fui un abusador"





Otro fragmento que llama la atención de esta charla es cuando el acusado admite haber participado de otro hecho de abuso sexual por el que ya había sido escrachado: "Una amiga nos escrachó en Facebook a dos amigos y a mí diciendo que habíamos abusado de la mina. A la media hora tenía carteles de mis amigos que decían 'Violadores'. Fue como una situación muy densa. Con la mina esta estuvimos 2 de los 3 y el único que no estuvo fue el que la pasó peor. La mina lo tiró así de una. Una amiga de toda la vida que podría haber levantado el tubo y decir 'Me quiero juntar porque tengo una visión de lo que pasó y capaz ustedes tienen otra'. Y no, la mina lo tiró y gracias a Dios no se viralizó así fuerte. Más con mi apellido".





Este lunes 27 de mayo, el Canal 7 de Salta dio a conocer otro audio en el que le pide desesperado a la víctima que "por favor" no lo denuncie.