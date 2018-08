Eduardo Duhalde: "La situación es parecida a la del 2001"

El expresidente Eduardo Duhalde habló con Mariano Iudica y el panel de "Involucrados" y repasó todos los temas de actualidad: el gobierno actual y la crisis económica, su trabajo para formar una coalición que pueda competir en 2019, su distanciamiento con el kirchnerismo y la confianza que tiene en Roberto Lavagna.

"Estoy trabajando para una opción más grande que una propuesta "no kirchnerista", hay que unir a los partidos más importantes sino será muy difícil salir, muy difícil", comenzó Duhalde.

"Necesitamos un nuevo gobierno de transición. Uds. saben que yo no creo en un gobierno de partidos y nunca, ni como intendente, ni como gobernador ni como presidente. Siempre hice un co-gobierno con Raúl Alfonsín, lo llamé en 1991 antes de ganar las elecciones y le propuse que nosotros administremos los fondos y los radicales controles. El radicalismo tiene un historial de transparencia que es innegable", explicó.

Sobre el gobierno actual dijo que: "Mauricio Macri no tiene condiciones para este cargo. Gobernar es priorizar, este gobierno dispersa sus energías en 20 o 30 casos y no resuelven ninguno. Se creen que son más fuertes porque "lo digo yo".

"Este gobierno tiene dirigentes muy buenos, algunos hablan muy bien, pero solo hablar no sirve".

De cara a las elecciones de 2019, Duhalde confirmó que está trabajando con un candidato: "Roberto Lavagna está primero en las encuestas desde el año pasado con el 55% de imagen positiva".

"Veo un diciembre tranquilo. Hay un clima previo al "que se vayan todos", pero no veo nada organizado en contra del Gobierno", dijo Duhalde.

Sobre Cristina Kirchner dijo que: "Ella tiene 20 puntos a nivel nacional, con una vocación de pelea que no veo mal. No creo que vaya presa. Yo creo que una persona sin condena no debe estar presa. El Senado debería seguir actuando como hasta ahora".

