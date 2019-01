Matias de Stefano compartió en sus redes un texto describiendo lo que genera el eclipse en las personas:





"Este 21 de Enero, a un grado de Acuario, en Luna Llena, se dará un eclipse lunar. Nuestro satélite natural se colocará detrás de la Tierra, proyectándose nuestra sombra sobre la Luna. La Luna representa los aspectos inconscientes y emocionales en nuestra cosmovisión humana, y por ello, que la Tierra, nuestra realidad, proyecte sombra sobre la misma, significa que toda nuestra sensibilidad quedará expuesta, sin luz, momento en que podrán expresarse en su naturaleza.





Es decir, el mundo interno se sentirá cómodo saliendo al mundo externo. Por ello, días previos, posteriores y durante el eclipse, podremos notar una exaltación de nuestra emocionalidad, nublando toda racionalidad, incluso llevándonos a momentos de confusión y agresividad o victimismo emocional. Recuerden a su vez que lo positivo de este día será que todo es favorable para cerrar ciclos emocionales dolorosos que siguen abiertos. Es momento de dar un cierre a todo aquello que no nos deja avanzar desde el alma y el inconsciente. Estaremos con un paso en Acuario, por lo que debemos tener en cuenta que la palabra es la Innovación Emocional.





Renacer a una escala superadora.





Les recomiendo: no tomarse nada a personal por mucho que parezca en estos días, y si pueden, exprésense artisticamente. No repriman lágrimas, dejenlas salir. Escriban las cosas que no pudieron decir y quedaron guardadas, y agradezcan lo dicho, y siémbrenlo en la tierra para que sea nutrientes para lo nuevo.

Es una oportunidad para que el alma se libere y renazca con más fuerzas.

Disfruten el Eclipse!".