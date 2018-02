Echaron a Nadia, la mujer del clima de la TV Pública, por ser "grande"

Nadia Zyncenko, que estuvo durante tres décadas informando el clima en la TV Pública, fue despedida del canal. "La empresa decidió que no estoy más, consideran que soy grande; es una decisión que yo acato y respeto. Son las leyes del trabajo", afirmó en declaraciones a Página Abierta.





Nadia denunció que la empresa le adeuda la compensación por 462 francos, es decir, más de un año y tres meses de trabajo: "Trabajé todos los feriados, todos los domingos. No era porque no me gustara descansar, sino porque lo pedían y yo los hacía", mencionó al respecto.