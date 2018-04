Durísimo cruce entre Novaresio y una diputada de Cambiemos

El debate por la despenalización del aborto en el Congreso debutó hoy y ya tuvo su primer cruce picante en la comisión. Fue entre el periodista Luis Novaresio y la diputada de Cambiemos, y vicepresidenta de la comisión de Familia, Carmen Polledo.





Novaresio fue quien primero mencionó a la legisladora. En su argumento a favor de la despenalización señaló a Polledo, que había planteado su postura horas antes en radio La Red, manifestando su desacuerdo con el proyecto.





"Hay 500 mil casos de abortos que la ley los condena a la clandestinidad. Esto hace que merezca directamente la aprobación de la ley. Hoy la escuchaba a Carmen Polledo en la radio y creo que subyace una cuestión filosófica y es en lo que me voy a centrar: cuándo empieza la vida. Me parece importante que los legisladores que van a votar esto sepan que no hay un criterio único e irrebatible sobre cuándo comienza la vida", señaló Novaresio. "Algunos creen que la vida comienza desde la concepción en el seno materno y hay que defenderlos. Yo estoy dispuesto a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora y perdón, Carmen, que la vuelva a citar porque me parece muy ejemplificador porque usted cree que la vida se inicia en el seno materno. Usted está protegida por la ley. Pero todos aquellos que basados en la ciencia, no en una tradición religiosa, creemos que la vida comienza cuando el sistema nervioso central está perfeccionado, en la semana 14, no estamos protegidos", agregó.





El discurso completo

Embed







Fuente: Perfil