Dujovne dijo que el Gobierno cumplió y seguirá cumpliendo con la meta de reducir el déficit

El ministro dio resultado fiscal del primer semestre del año. "No podemos comparar la inflación del kirchnerismo con la nuestra. Nosotros no estamos reprimiendo los precios de los servicios públicos. Estamos mostrando la inflación, no la estamos ocultando".