Dujovne abre en el Congreso una semana clave para el presupuesto 2019

El ministro de Hacienda nacional, Nicolás Dujovne, presentará hoy en el Congreso el proyecto de presupuesto 2019, en el que se prevé incrementar el gasto social y reducir la obra pública. En ese marco, el oficialismo buscará más negociaciones con la oposición por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).





Dujovne hablará ante los diputados de la comisión de Presupuesto, a partir de las 12.30, en el salón Delia Parodi de la Cámara baja, donde explicará los lineamientos generales del proyecto enviado por la Casa Rosada.





En tanto, el jueves próximo el ministro volverá a la misma comisión, que encabeza el diputado por Santa Fe Luciano Laspina (PRO), para dar detalles más específicos del proyecto y responder preguntas de los legisladores.





La iniciativa oficial prevé un salto del 37 por ciento en el gasto social y un brusco recorte del 27 por ciento en la obra pública respecto de 2018.

Además, el proyecto estipula una suba de ingresos del 43 por ciento por ajuste a las retenciones e impuestos y un aumento del gasto primario del 25 por ciento.





Respecto de las tarifas, la iniciativa contemplaría la posibilidad de que no aumenten más que la inflación en 2019.





El miércoles pasado, el presidente Mauricio Macri recibió a los gobernadores para cerrar las negociaciones por el presupuesto 2019, mientras avanzó en el diálogo con los distintos bloques para "agilizar" el tratamiento en el Parlamento.





El encuentro se realizó en el Salón Eva Perón y contó con la presencia de representantes de 22 de las 24 provincias: los únicos distritos ausentes fueron San Luis y La Pampa.





Aunque Dujovne evitó dar precisiones sobre los indicadores macroeconómicos previstos para 2019, trascendió que se estima una inflación del 23 por ciento, un dólar de 43 pesos y crecimiento 0 por ciento, tras la recesión de 2,5 de este año.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda sí señaló que son números "conservadores", particularmente "en términos del crecimiento para el año próximo, puesto que 2018 finalizará con un crecimiento negativo de la economía que dejará un fuerte arrastre negativo.

Frigerio, en tanto, afirmó ayer que "será un presupuesto inédito en la historia de la Argentina porque llega después de un acuerdo con los gobernadores y con varios de los miembros del Parlamento".





Lo que viene

"Hemos definido las características centrales de este presupuesto que, por primera vez en décadas, será claramente equilibrado. Tendremos equilibrio en las cuentas públicas. Es algo que parece obvio, pero antes no era así. Que empecemos a vivir de lo que ingresa y no de prestado, como ocurría hasta ahora", aseveró el funcionario.

En ese sentido, Frigerio agregó: "Los diputados y senadores tendrán margen para hacer cambios en el presupuesto 2019. No lo cerramos con los gobernadores, porque eso no se puede hacer. No habrá votación a libro cerrado como en otras épocas".

Asimismo, el ministro negó tajantemente que el proyecto de presupuesto sea un puente hacia el camino a la reelección de Macri. Pero dejó entrever una señal inequívoca.

"Si demostramos que no sólo podemos manejar la Argentina en un buen momento internacional, sino también en un contexto adverso, el apoyo en las elecciones se dará naturalmente", concluyó.