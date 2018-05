Docente universitario dijo que las mujeres no pueden estudiar porque "no razonan"

Estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) denunciaron en las redes sociales a un profesor que dijo que las mujeres no deberían poder estudiar "porque no razonan" y son "un ente, como un lavarropas". Al cobrar repercusión el hecho, el hombre realizó un descargo y señaló que se trata de "bromas" a las alumnas.

Una alumna de la casas de altos estudios norteña grabó los dichos del docente y el audio, supuestamente registrado durante una clase en la Facultad de Odontología, prontamente se viralizó. "¿Ven por qué yo digo que yo no le permitiría a una mujer estudiar? Porque no razonan. La mujer es un ente, que es como un lavarropas: vos le apretás un botón y te copia la función porque vos le has apretado eso. La mujer es igual. Mirá tu explicación...", se le escucha decir al hombre en la grabación de 25 segundos.

Para hacer visible lo que pasaba dentro del aula, los alumnos lo grabaron e hicieron circular el contenido por las redes sociales y rápidamente se comenzaron a sumar testimonios que aseguran que el acusado es particularmente violento con las mujeres y que las discrimina constantemente, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El docente al que señalan los estudiantes a través de las redes sociales es Eduardo Hassán, profesor adjunto de la cátedra de Anatomía –una materia "colador"– que se dicta en 1º año.

Ante la divulgación del audio, Hasspán hizo su descargo a pesar de que, según él mismo expresó en una entrevista al medio La Gaceta, todavía no ha sido formalmente acusado ni notificado de ningún proceso que lo involucre. "Son bromas, no tiene nada de malo. Uno hace bromas para despertar a la clase. Que alguien me explique qué tiene de malo", respondió cuando se le preguntó sobre el contenido aparentemente sexista de sus chistes.

"Ni ahora ni nunca, desde el año 1983 que soy docente, recibí ninguna presentación de este tenor, o de que persiga por condición social, color de piel, sexo o principios religiosos a un alumno. Jamás", agregó.

Además, sostuvo que él mismo iniciará las acciones legales y formales correspondientes, que pedirá un sumario en el ámbito de una facultad para hacer su descargo y para que cualquier estudiante que se haya sentido ofendido pueda manifestarse por esa vía.

En ese contexto, los estudiantes convocaron a un "ruidazo" para el martes a las 12.30 en el mástil de la Facultad de Odontología. La idea es llevar carteles donde se expresen y denuncien los abusos, acosos, discriminación y homofobia que se ven en la casa de altos estudios.





Respuesta de la Universidad

Por su parte, la secretaria académica de la UNT, Marta Juárez de Tuzza, indicó: "No escuché el audio, pero hay una sensibilidad permanente en el ámbito de la Universidad por estos temas. Hace un tiempo se aprobó un protocolo contra la violencia hacia la mujer para que todas las alumnas puedan denunciar estas acciones". Y acotó: "Tenemos que animar a los estudiantes a que acerquen y cuenten para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Estas 'bromas', que antes estaban naturalizadas, hoy se las toman muy en serio".

"La Facultad de Odontología ya está actuando al respecto. Mientras se investiga este hecho, al docente se lo separará momentáneamente hasta que se compruebe la verdad. Lo que buscamos es que no haya ninguna discriminaci