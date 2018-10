Diputada presentó un proyecto para desalojar en 30 días a inquilinos incumplidores

La propuesta fue ideada por la asociación de abogados Gente de Derecho, cuyo presidente es Jorge Rizzo, uno de los principales opositores de la nueva ley de alquileres que impulsa el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky.





"La idea es que las más de 100.000 de propiedades ociosas, sólo en Capital, vuelvan al mercado. Además, a mayor oferta habrá reducción de costo del alquiler. Hoy, un desalojo dura entre 1 y 2 años y medio. Se intenta tenerlo cerrado en un proceso no mayor a los 30 días", dijo Rizzo a PERFIL.





"Estamos en contra del otro proyecto, el de Cambiemos, porque perjudica a todos. Este es diferente, es un reforma del Código. No se choca con la otra norma. Eso sí, si sale no sería necesaria la de Lipovetsky, que sólo va a provocar que la gente termine sacando del mercado sus inmuebles", agregó Rizzo.





Consultado por la nueva iniciativa de su aliada, Lipovetzky dijo a PERFIL que "todavía no estudié en detalle el proyecto pero nosotros ya venimos trabajando hace tiempo y vimos estas cuestiones. La realidad es que los procesos de desalojo son cuestiones de los códigos procesales locales. Más allá de que podemos legislar a través del Código Procesal Nacional, se aplica sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el resto del país las legislan las provincias, hay que tener en cuenta ese punto".





Además, argumentó que "cualquier ley de alquileres que saquemos tiene que partir primero de la base de qué pasa cuando se firma un contrato de alquiler, no cuando se incumplen. No digo que no hay que considerarlo, pero primero es la firma del contrato de alquiler, donde te encontrás con varios problemas que son los que buscamos regular en la ley. Primero que te imponen una actualización que muchas veces están por arriba de la inflación. Segundo, te exigen garantías que son muy difíciles de cumplir. También quieren imponer al inquilino el pago gastos extraordinarios que le corresponden al propietario. Después por supuesto que cuando se incumple el contrato hay que considerarlo, pero hoy el nivel de incumplimiento de los contratos de alquileres es bajísimo, no se trata de un gran problema, está por debajo del 5%".





Por último, enfatizó en que "el proyecto de ley de alquileres lo venimos trabajando hace dos años, tomamos como base la media sanción que dimos en el senado más un proyecto que presenté y logramos dictaminarlo y estamos trabajando para llevarlo al recinto. Presentar un proyecto enfocado desde otro lugar es válido. Pero el consenso se arribó con el texto que dictaminamos".





En medio del debate interno que Cambiemos lleva las últimas semanas por el proyecto de una nueva Ley de Alquileres que intenta regular abusos hacia los inquilinos, la diputada nacional de Cambiemos por Capital Federal, Anabella Hers, presentó un nuevo proyecto para desalojar en 30 días a quienes incumplan el pago del alquiler.