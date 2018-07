Difunden la última imagen de Melani Aguiar, la estudiante de UBA desaparecida

Melani Agustina Aguiar, de 19 años, fue vista por última vez el viernes después de haber acudido al CBC de la Facultad de Medicina, en el barrio porteño de Agronomía. Su último novio estuvo demorado pero ya fue puesto en libertad.





Martín Aguiar, el padre de la joven de 19 años, reveló algunos detalles sobre las últimas horas en la que fue vista su hija. Las cámaras de seguridad de la facultad de agronomía permitieron identificar el momento del ingreso y de la salida de la estudiante al lugar, mientras que el archivo de la tarjeta SUBE registró un viaje en colectivo antes de las ocho de la mañana del viernes.





"Ella entra a la facultad a las 6.55 de la mañana", relató Aguiar en declaraciones al canal C5N. Y continuó: "La dejó allí la pareja de mi mujer, Diego. Por las cámaras de seguridad de la facultad se ve que ella ingresa".





Melani no debía cursar ninguna materia el último viernes. Fue a la sede del CBC de la Facultad de Medicina, en Agronomía, exclusivamente para buscar las notas de unos parciales.





"Hay un compañero que ya vino a declarar que dijo que él estuvo hablando con ella un rato dentro del curso esa mañana. Ese muchacho se va después de hablar con mi hija a charlar con otra persona y cuando vuelve, diez minutos después, ya no la vio más", relató el padre.





Así, las mismas cámaras de seguridad de la facultad registraron cómo Melany abandonó la facultad a las 7.45, menos de una hora después de haber ingresado.





El último registro que se tiene de la chica de 19 años fue conseguido mediante el historial de la tarjeta SUBE. La investigación pudo determinar que esa tarjeta se utilizó a las 7.54 en un colectivo de la línea 78, en dirección hacia la Provincia de Buenos Aires.





A la hora de buscar posibles sospechosos, la Policía de la Ciudad mantuvo demorado a un joven venezolano, quien sería el último novio de la chica. "Parece que Melany estaba iniciando una relación con este chico venezolano. Yo me enteré durante la mañana del sábado, cuando estaba demorado. Es una relación que ni yo, ni la madre ni su pareja teníamos conocimiento", explicó Martín Aguiar.





"Dicen que ese chico era medio cargoso con ella. Era muy celoso. Una amiga nos comentó que Melani quería ponerle el freno, pero que tenía miedo a su posible reacción", afirmó el progenitor de la joven desaparecida.





La otra hipótesis responde a un vínculo que Melani inició en la red social de contactos Badoo con un chico de la localidad de Boulogne. Una amiga le reveló a la familia que Aguiar estaba por verse con ese joven y se estima que su viaje en el colectivo 78 fue en dirección al encuentro con ese chico.





El sujeto en cuestión fue contactado y entrevistado por la policía, pero no hubo indicios que pudieran confirmar o sugerir un encuentro con Melani en esas horas.





La Policía de la Ciudad emitió hoy un comunicado en el que confirmó haber realizado allanamientos en el domicilio de la última pareja de Aguiar como del joven de Boulogne. Ambos procedimientos no arrojaron datos de interés en la búsqueda.





El comunicado de la policía porteña





"En el día de ayer en horas de la noche fue liberado por disposición de la Fiscalía Criminal y Correccional 61 el joven ciudadano venezolano quién sería expareja de Melani. Se allanó su domicilio no encontrándose ningún tipo de elemento objetivo.





Se realizaron allanamientos en Boulogne a dos personas vinculadas a la joven y tampoco se encontraron elementos. Se continúa investigando no pudiendo brindar mayor información a fin de no entorpecer la búsqueda y dar con el paradero de la joven".





Asimismo, la historia contiene situaciones extrañas que alimentan la incertidumbre. Uno de los ejemplos es una de las últimas conexiones de Melani con su madre, en la que ella comentó haberse sacado un 8 de puntaje en un parcial rendido el último miércoles. Sin embargo, la familia comprobó que la joven de 19 años nunca se presentó a rendir ese examen, dos días antes de su desaparición.





"Yo ya no sé qué pensar. Después de tres días, yo me agarro a todas las hipótesis. Que se haya ido con un chico, que se haya ido sola. Uno ya no sabe qué pensar, más después de no tener ningún dato concreto", explicó Martín Aguiar.