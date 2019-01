Dicen que Vidal desistió de desdoblar las elecciones

Fuentes de la Gobernación bonaerense aseguraron a Infobae que la gobernadora, María Eugenia Vidal, decidió que la elección en la provincia de Buenos Aires no se adelantará y se hará en conjunto con la presidencial.





De acuerdo a esas informaciones, la decisión busca "facilitarle la vida a los bonaerenses" y que no tengan que ir a votar en varias oportunidades. "No queremos que la gente vaya más veces a votar, no nos parece cambiar las reglas de juego a poco de la elección y es más costoso. La decisión se tomó pensando en los bonaerenses.





Pensando en ellos y sin especulación electoral", detallaron en nombre de la mandataria. Sin embargo, se sabe que ese supuesto motivo es una formalidad, dado que al momento de analizar el desdoblamiento electoral, Vidal entendía que no había problemas en votar varias veces en un año. La idea de separar las elecciones provinciales comenzó a ser fogoneada en noviembre de 2018 por intendentes bonaerenses de Cambiemos que buscarán su reelección, o por candidatos, que aspiraban a competir con los postulantes justicialistas sin que estos tuvieran la ventaja de la tracción electoral que significaría ir en la misma boleta de la candidatura presidencial de Cristina Fernández.





Posteriormente, con encuestas en la mano, Vidal advirtió que ir en una boleta que llevara a Mauricio Macri como candidato presidencial le restaría intención de voto. A partir de ese momento desde la Casa de Gobierno ubicada en La Plata se intentó seducir a la mesa chica del macrismo con la idea del desdoblamiento, pero no tuvieron éxito.





La mayor oposición estuvo expresada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el consultor electoral Jaime Durán Barba, quienes dejaron trascender que consideraban una traición la intención de la gobernadora intentar despegarse de la suerte de Macri.





Primero la mesa de conducción de Cambiemos advirtió que ningún candidato a gobernador, que participara en elecciones anticipadas, podría ser luego candidato en la elección nacional. Esto fue un mensaje para Vidal, que ganando anticipadamente en Buenos Aires, podía posicionarse como reemplazo de Macri en la candidatura presidencial de este año si el mandatario no lograba remontar en las encuestas. Es que algunos operadores de Cambiemos imaginaban a la gobernadora, que es la figura con mayor imagen positiva de la coalición, en el lugar de Macri. Ahora, directamente, se sostiene que a Macri no le convencía la estrategia porque sentían que el Presidente salía perjudicado.





"Nadie desconoce que Vidal es la dirigente con mejor imagen de Cambiemos y realizar la campaña presidencial con ella al lado, sumado a las dos boletas en el mismo cuarto oscuro en la provincia de Buenos Aires, el distrito que define la elección, es algo muy tentador para la mesa política de la Casa Rosada", se publicó.





En su edición del domingo pasado, el diario La Nación ya había dado por abortado el plan de desdoblamiento, atribuyéndola a Peña la autoría de su obstaculización. Aunque las versiones de los diferentes medios no fuesen del todo certeras, queda claro que desde La Rosada se las estimula, y que su publicación constituye en sí mismo un nuevo obstáculo a la intención de Vidal de separar los comicios. En el núcleo duro del macrismo siempre se consideró necesario que en la Provincia y en la ciudad de Buenos Aires se vote junto con la Nación. Por eso se especula con modificar la fecha de elecciones en la Ciudad Autónoma.