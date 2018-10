Detuvieron a Nacho Levy y a otros trabajadores de prensa frente al Congreso

"Los cazaron, no estaban haciendo nada más que su trabajo", dijo Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires ante la prensa.

Asimismo, fueron heridos al menos tres camarógrafos, noteros y productores de Crónica que se encontraban filmando los eventos. Según se relató en la transmisión en vivo de ese canal, les tiraron gas lacrimógeno a corta distancia.





La referente de La Garganta Poderosa de Santa Fe, María Claudia Albornoz relató a UNO Santa Fe: "Estamos muy preocupados. Nosotros siempre nos manifestamos en forma pacífica. Estamos exigiendo que este presupuesto 2019 el Congreso no nos venda ni nos entregue porque las villas y los barrios estamos hambreados, es lo que estábamos reclamando con toda la tranquilidad que no nos daba la policía totalmente represiva. Ya habíamos desconcentrado, nos estábamos yendo".





Y siguió: "No habíamos hecho ningún tipo de incidente como muchísima personas que se manifestaron en la calle. Y le pegaron a nuestros compañeros con una fuerza represiva que tiene esta policía. Ahora entendemos para quién es el presupuesto, es para hambrear a la gente y después cagarla a palos".





"Les dijeron: «quédense quietos porque no la cuentan»", agregó María Claudia al describir el momento de la detención, y remató: "Estábamos ya lejos, a unas 15 cuadras. Fue una cacería. Vinieron con motos, lo agarraron, lo tiraron al piso, lo amenazaron y se lo llevaron. Lo peor es que no sabemos dónde están. La fiscalía no nos contesta".