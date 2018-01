Desde el Gobierno redujeron a "un error" que Triaca nombre a su empleada en un gremio

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo esta mañana que fue "un error" del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, nombrar a su empleada doméstica como parte del gremio intervenido SOMU pero señaló que no es "algo que tenga que costarle el cargo"."Si bien es un error no sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo", afirmó Peña, quien también señaló que "está mal" el "exabrupto" del ministro para dirigirse a la empleada Sandra Heredia en un audio que trascendió en los últimos días.Peña afirmó que el "error" de Triaca "no invalida su calidad como ministro, su calidad personal, su calidad personal y todo lo que ha logrado; consideramos que es un excelente ministro de trabajo y respaldamos" su tarea.