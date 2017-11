Descartan que el "ruido" registrado en el operativo sea de un submarino

Luego de cuatro horas de análisis, Enrique Balbi, vocero de la Armada, informó que se descartó que el ruido que se había escuchado en la zona de operaciones sea de un submarino.

"Se analizó la firma acústica y no corresponde a un submarino. No corresponde a un patrón de lo que serían golpes de casco en sistema morse. Es un ruido constante que podría ser un ruido biológico", explicó. Sin embargo, Balbi advirtió que se va a aprovechar la navegación que venían haciendo los dos buques oceanográficos argentinos y un brasileño. "Van a hacer un barrido con sus sondas multihaz por ese punto para que no queden dudas y descartar", sostuvo.

Los sonidos fueron captados en el Atlántico Sur, a unos 360 kilómetros de la costa argentina y a una profundidad de unos 200 metros. Desde que se conoció la noticia de que habían sido registrados, la Armada pidió "cautela", ya que no estaba confirmado que provinieran del ARA San Juan. Finalmente, confirmaron, tras analizar el sonido, que no correspondía al submarino, precisó La Nación. El submarino ARA San Juan desapareció el miércoles mientras se desplazaba desde el puerto sureño de Ushuaia a la ciudad costera de Mar del Plata. Más de una decena de navíos y aeronaves internacionales participan en la búsqueda, obstaculizada por mal tiempo, que generaba olas de hasta seis metros de altura.





Macri estuvo con familiares

Los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan recibieron ayer al presidente Mauricio Macri, quien les dijo que "está haciendo todo lo posible" para localizar la nave. Norma Morales, madre de Luis García, uno de los tripulantes del submarino, dijo: "Los familiares estamos tratando de estar bien y apoyándonos entre todos. Cuando uno flaquea, los demás le damos ánimo".

Uno de los psicólogos que asiste a los familiares, Víctor Stein, sostuvo en diálogo con la prensa en el ingreso a la base: "Nuestra tarea es fortalecer el vínculo del grupo. Pero ellos tienen una preparación previa de antemano, como entrenados para cada tipo de situaciones, y pasan el tiempo en fortalecer a su propia grupalidad en la emergencia".

"Esto mismo pude comprobarlo cuando estuve trabajando con la emergencia de los 33 mineros de Chile", indicó el especialista, quien pidió a la ciudadanía "acompañar a los familiares".





Impresionante despliegue

Estados Unidos es uno de los países que más está colaborando con la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido hace seis días. El Comando de Rescate Submarino (URC por sus siglas en inglés), con base en San Diego, está desplegado en Comodoro Rivadavia, en donde ocurren las principales operaciones, con aviones y una cámara de rescate para seis personas y una capacidad de profundidad de 850 pies.

Llegaron más aviones de transporte y fuentes con acceso a los operativos definieron la ayuda como "un verdadero puente aéreo". Además, contaron que los técnicos norteamericanos "trabajan febrilmente" para armar un "mini" submarino de salvataje.

Entre el domingo y ayer aterrizaron cuatro aviones, pero se quedaron en suelo argentino solamente tres: dos C-17, de transporte, matrículas 80051 y 10193, y un Galaxy C-5, la nave de transporte más grande de los Estados Unidos y una de las más grandes del mundo, matrícula 70028. Pero aquí no terminará la ayuda: hoy llegarán tres C-5 más, registró Infobae. También hay funcionarios norteamericanos que se acercaron hasta la ciudad patagónica. El domingo llegó un oficial coordinador de la Armada, personal jerárquico de la embajada en Buenos Aires, empleados del Departamento de Estado y miembros del equipo de prensa de la Fuerza Aérea.





