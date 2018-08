Denuncian a Pedro Robledo por depositar $150 mil por mes en cuenta de embarazada a la que despidió

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Juventud de la Nación, Pedro Robledo, fue denunciado por una ex empleada suya, debido a la utilización de la cuenta sueldo de la joven, en la cual depositó 150 mil pesos durante varios meses, después de haberla despedido.

La joven, quien vive en la localidad bonaerense de Escobar, aseguró que fue echada cuando se encontraba embarazada y que descubrió la situación al intentar tramitar un subsidio, que le fue rechazado por los altos ingresos que recibía en su cuenta.

"Un par de meses después de mi despido me acerco a Anses para tramitar el monotributo social pero no me dejan porque aparecía activa en el Ministerio de Desarrollo Social. Aparecía cobrando 150 mil pesos. Me llevo la sorpresa de mi vida", contó y agregó: "Mi sueldo era de 10 mil pesos. En el banco figuran los depósitos hechos y retirados, pero yo no los retiré".