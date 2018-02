Denuncian al Gobierno por avalar al policía que mató por la espalda

Tras la defensa del policía Luis Oscar Chocobar, que mató a un ladrón de un tiro por la espalda, por parte de los funcionarios de Cambiemos incluido el propio presidente Mauricio Macri, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el gobierno instaló con este caso una "demagogia punitiva" mientras ejerce una presión "fortísima" sobre la Justicia. "Fue una apología del delito ", remarcaron. "La intervención del policía no tuvo nada que ver con salvar la vida del turista", sostuvo Manuel Tufró, coordinador del área de Violencia y Seguridad del organismo de derechos humanos. Según Tufró, el Presidente "dio por buena la versión del policía", sin interiorizarse de cómo fueron realmente los hechos y "dando una serie de mensajes gravísimos al decir que la conducta de este policía fue ejemplar". El abogado remarcó que este caso "es una excepción" por lo bien que está actuando a la Justicia que procesó y embargó a Chocobar cuando se conocieron las imágenes que contradecían el relato del efectivo. "Está bien que el policía esté procesado. El policía no salvó la vida del turista con su intervención letal", reafirmó Trufó. La filmación a la que tuvo acceso la Justicia muestra cómo el policía persigue y dispara por la espalda al ladrón cuando escapaba del lugar. "Es una presión fortísima a la Justicia la actitud del Presidente. El Gobierno logró instalar un tema haciendo demagogia punitiva. Lo que hizo fue prácticamente una apología del delito", apuntó contra la actitud del Presidente, y el resto de los funcionarios de Cambiemos, que respaldaron la actitud del policía y lo presentaron como un héroe.





Las patas de la mentira

La difusión del video en el que el policía Luis Chocobar mata a un ladrón mientras huía deja muy mal parada la versión del oficial. El caso recibió ayer menciones en títulos secundarios de los diarios Página/12 y Tiempo Argentino y fue omitido por los grandes diarios como Clarín y La Nación.

De la mano de Horacio Cecchi, el matutino del Grupo Octubre consigna que el procesamiento de Chocobar "dista por mucho de la escena heroica que montó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada el jueves pasado".

Y anota: "El video muestra que el asaltante no se había dado vuelta, con lo que la supuesta defensa del policía no fue tal. Pero además, tal como consta en la resolución judicial, Chocobar disparó nueve veces, no dos, según consta en los peritajes, y una buena cantidad impactó contra las paredes. Ni tampoco acudió en defensa inmediata del turista herido, ya que cuando llegó a la escena los asaltantes ya habían escapado, y él corrió tras uno de ellos. Por último, y para remarcar, Kukoc fue detenido por dos hombres que lo persiguieron en moto, y un tercero a pie. Cuando llegó Chocobar, ya le habían arrebatado la cámara, que devolvieron al turista, y se retiraron porque había llegado la ley. Todavía no había hecho nada que mereciera el homenaje presidencial. Kukoc aprovechó para correr y fue su perdición. Nunca se dio vuelta".

En tanto, Tiempo realza que las cámaras de seguridad "mostraron que el delincuente Kukoc quería huir". Andrés Fidanza registra en Perfil que el Gobierno "optó por el silencio" tras la difusión del video. No obstante, prevé que no habrá cambios en el aval oficial aunque sostiene que "a lo sumo el macrismo le agregará un matiz a su postura: eludir la discusión concretísima sobre la performance de Chocobar, y proponer a cambio una cruzada de trazo grueso en contra del garantismo". Por su parte, Mariano Gaik Aldrovandi edita al interior de Clarín la "nueva polémica" que generó el video y asegura que las imágenes estaban en la causa pero "se difundieron 24 horas después de que Macri recibiera al policía en la Rosada". Imprime luego varias voces a favor y en contra del accionar del policía.

En La Nación, Gustavo Carbajal señala que la autopsia determinó que el policía disparó dos veces y por la espalda contra el ladrón que perseguía. Esto "constituyó la prueba clave que fundó el procesamiento por presunto homicidio agravado dictado por la Justicia de Menores en contra del uniformado", remarca.