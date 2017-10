Darío Cvitanich: "Jugaría en River"

River va a la carga por Darío Cvitanich de cara a las semifinales de la Copa Libertadores, pero Banfield pretende un resarcimiento importante para desprenderse de su capitán y figura. A todo esto, hace dos semanas el delantero habló con el programa radial El Show de Banfield y allí dejó entrever su postura.





"Jugaría en River", reconoció al ser consultado sobre su posible pase a Núñez. De todos modos, enseguida buscó relativizar sus declaraciones y agregó: "Jugaría en Real Madrid, jugaría en cualquier club". Claro, se ocupó de dejar bien en claro dónde no jugaría. "En Lanús obviamente que no. Me han llamado alguna que otra vez en el pasado", reconoció.





Con pasado en Boca y un presente brillante en Banfield, su futuro es, a los 33 años, incierto. La tentación de pasar a River a disputar una instancia tan importante de la Copa está latente, pero las negociaciones aún no se cerraron.









Fuente: TyC Sports