Daniel Vila: "Los medios tenemos la obligación de cerrar la brecha"

"El día que Néstor Kirchner aprobó la fusión de Multicanal con Cablevisión se empezó a gestar la brecha entre los argentinos", señaló anoche el director del Grupo América y presidente del Diario La Capital, Daniel Vila. Y a renglón seguido, destacó que "hoy los medios tienen la enorme responsabilidad de tratar de cerrarla". Ponderó la capacidad de La Capital de "meterse en el corazón de los rosarinos", cualidad que a su entender fue clave para que el diario transite hoy 150 años de vida. "El diario ha sido protagonista de hechos importantes para la ciudad que el rosarino ha tomado como propio. Lo que sucede con La Capital en Rosario yo no lo he visto en ninguna otra ciudad", indicó.

Tras remarcar que se siente orgulloso de presidir el Decano de la Prensa Argentina en este aniversario, Vila se metió de lleno en la actualidad de los medios.

Fue en ese momento en el que hasta le puso fecha de nacimiento a la famosa brecha o grieta entre los argentinos. "Fue el 7 de diciembre de 2007", dijo. "Ese día Néstor Kirchner aprobó la fusión de Multicanal y Cablevisión y después de eso Clarín quiso quedarse con Telecom. El 'no' de Néstor generó la 125, donde Clarín apoyó al campo y terminó generando esta brecha" .

Es más, hasta recordó una anécdota que da cuenta de que en pleno conflicto con el campo, el matrimonio Kirchner hasta pensó en dejar la Presidencia de la República. Vila destacó que "hoy en los medios tiene que haber equilibrio" y bregó por "responsabilidad" para cerrar la brecha.

"Hoy más que nunca los medios tenemos la responsabilidad enorme, no solo de informar, investigar y buscar la verdad, que es lo que hicimos siempre, sino que hay una responsabilidad adicional que es tratar de cerrar esta enorme brecha que se dio en la Argentina. Hay que tomar conciencia de esa responsabilidad", puntualizó.





Crecimiento

El presidente de La Capital destacó que "Rosario ha crecido muchísimo, de una manera impresionante. Todo lo que tiene que ver con el río, el comercio, el movimiento nocturno, la verdad que la ciudad ha tenido un crecimiento que no se ve en otros lados", indicó.

A la hora de señalar cuál es el legado que está plasmando La Capital, no dudó en recordar la máxima de su fundador, Ovidio Lagos, cuando dijo que "las columnas de La Capital pertenecen al pueblo". En tal sentido, destacó que "el legado fue la base que sentó Ovidio Lagos".

El presidente de La Capital no eludió la pregunta en torno a una posible extinción del papel, algo que todo indica marca el auge de las nuevas tecnologías. "Es muy probable que se agote el papel, pero esa no es una mala noticia. Es excelente. Siempre los medios estuvieron en un proceso de cambio y siempre se adaptaron y crecieron", indicó.

Vila sostuvo: "No es habitual que haya tanto compromiso entre un diario y su ciudad, y entre la ciudad y su diario. Eso no pasa en otras ciudades, yo no lo he visto en ningún lado".

"Hoy más que nunca los medios tenemos la enorme responsabilidad de tratar no solamente de informar, de buscar la verdad, de investigar, hoy los medios tenemos una responsabilidad adicional de tratar de cerrar esta enorme brecha que existe en la Argentina, y pareciera que todavía no tomamos conciencia de esa obligación que tenemos para con la sociedad", sostuvo el director de La Capital en una entrevista con Canal 3.

En cuanto a la situación de crisis por la que atraviesan muchos medios del país, opinó que "no es bueno. Este gobierno ha fomentado una concentración demasiado grande y creo que siempre tiene que haber equilibrios, en la política, en el sector privado, y sobre todo en un sector tan sensible como son los medios de comunicación, nunca es más necesario el equilibrio".

Acerca de sus días como dirigente futbolístico, opinó: "Se trata de "una etapa cerrada de mi vida. Primero porque estoy grande y no tengo la misma energía, y además se necesita una cuota de romanticismo y yo la perdí, perdí las ilusiones. Y porque tengo una vida armada, tengo mi familia, mi trabajo y estoy feliz. No le quitaría un segundo de vida a mi familia por el fútbol". Afirmó que el acto en que la intendenta Mónica Fein distinguió a La Capital fue "muy emocionante. Tengo la honra, la suerte de presidir La Capital en este aniversario, ¿cómo me puedo sentir? Orgulloso, feliz".

También opinó sobre la evolución de la ciudad. "La Rosario que conocí hace 20 años ha crecido, el rosarino la ve todos los días y no se da cuenta. Pero el que viene cada tanto ve un desarrollo impresionante de la ciudad, lo que ha crecido el río, el comercio, la cantidad de restaurantes, el movimiento nocturno... No se ve en otros lugares".

Manifestó que "La Capital es el medio digital más visitado del interior del país. El papel sigue circulando, tiene una circulación importante. Creo que habrá una convivencia durante un tiempo más. ¿Cuánto tiempo más?, no lo sé. Es muy probable que se termine el papel porque ya hay una generación que no está acostumbrada al papel. Y también está el tema ecológico, hay que talar árboles para hacer diarios".

Sin embargo, sentenció que los cambios no deben asustar, ya que contribuyen al crecimiento. "Para mí no es una mala noticia, es una excelente noticia, siempre los medios han experimentado cambios, y siempre los medios han sido capaces de adaptarse a los cambios y crecer".