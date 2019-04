Daniel Scioli le respondió a Mauricio Macri: "Cuando estaba Cristina no había este riesgo país ni con el fallo por los fondos buitres"

El precandidato a presidente Daniel Scioli salió al cruce de la teoría oficial sobre que el riesgo país sube por temor a un regreso del pasado. "Cuando estaba Cristina no había este riesgo país ni con el fallo por los fondos buitres", le contestó a Macri. Lo hizo en una extensa entrevista a Infobae en la que habló de todo.





"En una sola oportunidad, con el fallo de Nueva York por los fondos buitres, tocó los 800 puntos. Después siempre fue más bajo. Lo que es inviable, y no lo quieren admitir, es este programa económico. El propio gobierno es el que le dio esta dinámica inflacionaria. (N de la R: el 22 de Noviembre de 2012 cuando el juez Griesa falló a favor de los Holdouts el riesgo país alcanzó los 1.147 puntos básicos. Durante la crisis financiera internacional rozó los 2.000 puntos: 1960 puntos el 15 de diciembre de 2008, y el 25 de marzo de 2009)".





Sobre el paquete de medidas económicas del Gobierno Scioli dijo a Infobae: "No quiero ser tan despectivo ni pájaro de mal agüero. Evidentemente esto responde a las necesidades políticas de descomprimir la tensión con el radicalismo y a la cuenta regresiva electoral. Las variables económicas se le están yendo de las manos a Macri. Hay una pérdida de confianza interna y externa muy clara. Basta con mirar el riesgo país".





La inflación





"Ya pasaron tres años y medio desde que asumieron. Lo que pasa es que si vos devaluás el 400%, subís la tarifa el 3.000%, subís los peajes, el agua, la luz, el gas, los combustibles, y encima tenés una tasa de interés del 70%, es obvio que todo eso te va a generar un aumento de la inflación".





El candidato es partidario de "una política de desarrollo y no de ajuste".





El FMI





"No sólo reprogramaría los vencimientos sino que haría un cambio de programa económico con la misma agenda de desarrollo que sostuve en el debate presidencial, donde decían que hacía una campaña del miedo y al final todo eso que advertí se cumplió: el ajuste como paraguas, el aumento de tarifas, la quita de subsidios, la vuelta al Fondo. Y ojo, si bien es bajo el interés del préstamo del FMI, es muy cara la receta que te impone".









El empresariado





"Si le ponés una tasa del 70%, le llegan las boletas de luz y gas con los valores que le llegan, le dejás abierta la importación ¿qué culpa pueden tener los empresarios? La responsable es la mala política económica. Y a la economía la conduce la política. Del 2003 al 2007 había conducción política. El presidente Kirchner dijo: "vamos a desendeudarnos, cancelemos la deuda con el Fondo, recuperemos el mercado interno, los salarios, y vamos a poner la educación en el centro de las política". Y eso es lo que se hizo. Y el país empezó a recuperarse. ¿Quedaron cosas pendientes? Sí. Pero había una manera distinta de enfrentar las cosas. Ahora se le desorganizó la vida a la gente. Entre dejar las tarifas congeladas y aumentarlas un 3000 por ciento había un camino intermedio.





Cambiemos





"Vidal y Macri y Vidal son lo mismo. Son un equipo. Son parte de un mismo proyecto político, que dice que este es el único camino y que, coyunturalmente, aplica programas que defenestraba, como Precios Cuidados, Ahora 12 y Procrear. Pero lo hace cuando la gente ya perdió el laburo y bajó las persianas".





La interna





"Si Cristina es candidata vamos a competir. Para aquellos que tenían dudas de mi autonomía respecto de Cristina, vamos a competir. Y competiremos en el marco de la interna que definió el Partido Justicialista. Pero no estoy peleado con Cristina. Que quede claro: mi adversario es Macri y mi enemigo, las políticas de ajuste".





"Con Cristina tenemos diferencias de estilo y personalidad. Yo siento que puedo generar esa confianza profunda, externa e interna, para desarrollar todo un sector privado que hay que poner de pie. Creo que tengo las condiciones para generar un gran acuerdo económico, social y político porque converso con todos, con todos".





"Soy peronista y el peronismo ha decidido hacer un frente electoral del que participo. Voy a participar de las PASO y voy a potenciar el espacio. Vamos a hacer lo que no hicimos en el 2015 ni en el 2017. Eso es lo importante".









En el PJ hay una diversidad. El PJ tiene un espíritu frentista y de apertura. Los que quieran venir tienen las puertas abiertas. Hay unas PASO para el que quiera participar. Y, bueno, si no están todos después está la instancia del balotaje, donde tienen la posibilidad de volver a decidir.









Feminismo





"Un avance no sólo para las mujeres sino para el país. En mi gobierno, en la provincia, las áreas más sensibles estaban a cargo de mujeres. Gobierno, Educación, Economía y de Derechos Humanos eran conducidas por mujeres. Está muy bien luchar para garantizar derechos. Hay que luchar".









Paro

"Si las organizaciones gremiales no hubieran salido a defender a los trabajadores el gobierno habría avanzado sobre los derechos de los trabajadores. Si las Pymes no hubiesen marchado en búsqueda de que se congelen las tarifas el gobierno no habría sacado esa medida. Bastante pacífico y paciente viene estando el pueblo. Pero llega un punto donde las bases desbordan porque la gente no da más".





"Lo ideal sería que la Argentina no pare. Pero ya te dije que hay una reforma laboral de hecho, que se bajaron los salarios a menos del 50 por ciento, que se generaron más de 400 mil despidos, más la pérdida de las changas. Y por lo tanto hay razones para que las organizaciones tomen distintas medidas de lucha".













Fuente: Infobae