Daniel Scioli: "La gente que me reconoce en la calle me dice que yo tenía razón"

Daniel Scioli reveló su creencia más íntima respecto de los factores de su derrota, en 2015. "Puse más énfasis en advertir lo que se venía si ganaba Cambiemos que en darle intensidad a mi propuesta". Y admitió que la provincia de Buenos Aires, con candidaturas pobrísimas del peronismo, habilitó el triunfo de María Eugenia Vidal.

Scioli está reflexivo, recorriendo el país y en busca de convertirse en candidato presidencial. Quiere ser el postulante de todo el peronismo, felicita al gobierno por el éxito del G-20 y pone reparos en volver al pasado. "No hay que volver a lo mismo, aunque Macri no haya cumplido con su promesa de cambio. El mundo cambia, y la vida es renovarse", sostuvo el exgobernador bonaerense en una entrevista que se publica hoy en ese matutino .

"Siempre estoy en carrera", sintetizó, cuando La Capital le pregunta si será postulante a la Casa Rosada.

Cuando le preguntaron al exgobernador bonaerense si volvió a ver el debate presidencial con Mauricio Macri, respondió: "Se viralizó tanto que es imposible no verlo. Lo tenía en la memoria, porque fue un punto crucial de la campaña, pero fue bueno repasarlo. Puede tomar conciencia la gente, sobre todo de que había dos caminos: la agenda del ajuste y la agenda del desarrollo. Y hoy también hay otro camino, que tiene que ver con poner el esfuerzo en reactivar la economía.

Scioli enmarcó los dichos de Macri en "un contexto de campaña, donde cada uno decidió su estrategia" y evitó calificarlos de mentiras.

"La gente no quería un cambio económico, sí en los modos, los estilos, en la expectativa. Él le decía a la gente que, además de los derechos, estaría mejor. Y que iba a bajar a cero la pobreza, y esas cosas. También le prometió a la gente que las tarifas no aumentarían, que no iba a haber devaluación. 'No vamos a ir al FMI, ¿de dónde sacaste eso', me decía. Cuando se aumentan las tarifas, los impuestos, se deteriora el poder adquisitivo, el presupuesto de las empresas y se afecta al conjunto de la economía", reflexionó el dirigente bonaerense.

Scioli también respondió sobre lo que la gente le dice en la calle: "Me pregunta, ¿y ahora qué?, ¿cómo salimos de esto? Estoy tratando de explicar en qué consiste ese otro camino, que tiene que pasar por la recuperación de los salarios, de las jubilaciones. Este gobierno excluyó a los jubilados del bono de fin de año. Hay que salir de un modelo de especulación y recuperar la educación, las escuelas técnicas, las escuelas rurales. Una de las pocas políticas de Estado que se sostuvo fue Vaca Muerta. Es importante lo que pasó en el G-20, nobleza obliga. Cuando las cosas se hacen bien y están bien organizadas yo las destaco. Ahora al mundo, más que pedirle plata, hay que pedirle que nos compren y que inviertan", remarcó.

También se refirió a la posibilidad de protagonizar una nueva candidatura presidencial. "Es prematuro. En estos momentos todo el peronismo se está movilizando. Después vendrán las PASO para ordenar las candidaturas. Obviamente, a quien obtuvo 12 millones 200.000 votos le dicen permanentemente: 'Usted tenía razón'. Por algo me gusta jugar al ajedrez, que permite, cuando uno pierde una partida, reflexionar, pensar, analizar, saber qué se hizo mal. Estoy pensando. Perdí por un punto", enfatizó.

Scioli aseguró que no lo moviliza el rencor, sino el convencimiento de poder hacer "algo superador que una a los argentinos, de verdad, que baje la pobreza, que suba los salarios y reoriente la organización económica".

Y agregó: "Volvamos a levantar las persianas de tantas industrias que se han cerrado. En Rosario, me decían los panaderos, se han cerrado 60 panaderías. Hay que lograr que los chicos vuelvan a comer en sus casas, a devolverle la dignidad familiar a los padres y a las madres. Hay que tener un nacionalismo moderno, inteligente, defendamos lo nuestro en el mundo de la producción y el empleo".

Sobre la relación con la expresidenta Cristina Fernández, reconoció que hace tiempo que no hablan. Igualmente aclaró: "Yo la conozco tanto y ella me conoce tanto, que tenemos muy claro lo que queremos. No sé si ella va a ser candidata, irá viendo la evolución de las cosas".

Al excandidato presidencial le preguntaron si está de acuerdo con una elección primaria en la que compitan todos los candidatos peronistas y se mostró a favor de esa idea. "Es que se debe poner el foco en los electores, no en los nombres de los políticos. Hay que integrar a los sectores, y en eso Cambiemos hizo una buena estrategia electoral. Detectaron que había cansancio con el gobierno y se unieron. Ordenaron las candidaturas en las primarias y la gente los votó. Nosotros tenemos que buscar la manera de integrarnos con una propuesta actualizada, en una primaria que necesitamos, que sea movilizadora y fuerte. Y debe haber un compromiso para que el espacio se mantenga unido después de las PASO. Porque después de las elecciones habrá que hacer un acuerdo social que vaya mucho más allá del peronismo", explicó.

Scioli lamentó "haber puesto mucho énfasis en advertir qué iba a hacer Cambiemos si llegaba al gobierno", y no tener la misma intensidad a la hora de difundir su propuesta. "Y la interna de la provincia de Buenos Aires (Aníbal Fernández versus Julián Domínguez) impidió que se potencien las candidaturas".

Le preguntaron si se arrepentía de haber llevado al utrakirchnerista Carlos Zannini como candidato a vicepresidente. "Yo no soy de renegar con eso, de lo contrario tendría que estar renegando en Rosario por el accidente de hace 29 años. Al contrario, siempre veo la parte positiva de la vida", respondió.