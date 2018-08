Cuéntalo, en el nombre de Jéssica Do Santo

#Cuentalo Tengo 36 años, soy prostituta. Llevo varios días desaparecida pero nadie me busca. Un vecino encontró mi mano y, más allá, otras partes de mi cuerpo. No hay sospechosos, no hay testigos.



> Lo contamos nosotros porque Jessica Do Santo no puede.



