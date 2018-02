Cuáles son las predicciones para cada signo del horóscopo chino en el Año del Perro

El Año Nuevo chino 2018 empieza el 16 de febrero con una gran fiesta en todo el mundo. Una vez que el Año del Gallo 2017 ha terminado, los nativos de los doce signos del zodiaco chino tienen que mostrar tolerancia y empatía hacia los otros para preservar su equilibrio kármico, especialmente si desean evitar conflictos innecesarios.

El festejo de Año Nuevo es el más importante para la comunidad china y representa la llegada de la primavera, la finalización de una etapa y el comienzo de una nueva.

Regido por el calendario lunar, cada año es representado por un animal del horóscopo chino, el zodiaco de esta cultura milenaria que, según cuenta la leyenda, nació cuando los hombres le pidieron al Emperador Celestial (su máximo Dios mitológico) que los ayude a ordenarse en el tiempo. Para tal fin hizo una carrera de animales y designó a los primeros doce para formar el zodíaco chino de modo que, cada doce años, cada animal vuelve a ocupar el mismo puesto al cumplir con la rotación de todos los miembros de esa lista.

Por año, estos son los signos, aunque hay que tener en cuenta que el calendario varía de febrero a febrero.





RATA

Años 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Para la rata, los años del perro son confusos porque obedecen a ritmos que no le resultan fáciles de seguir. Es muy importante que no se altere si hace el ridículo de vez en cuando. Además, este año el perro le va a enseñar a ser más compasiva y comprensiva, hasta con gente que le parece ignorante o estúpida; si la rata se niega a ello, el perro le morderá la cola un par de veces. No es un año sencillo para las ratas del sexo femenino porque costará trabajo encontrar pareja o mantener la actual, sobre todo si en un lapsus aprehensivo les entra el miedo de quedarse solas.

Los machos de la especie rata estarán más cómodos, pero será fácil provocarlos si siempre se aferran a tener la razón.

Amor. Es uno de los signos más románticos, puede entregarlo todo por su relación. Sin embargo, también espera lo mismo de su pareja y puede llegar a ser muy demandante. Los signos con los que es más compatible son el búfalo y la cabra.









BÚFALO

Años 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

El año del perro no será tan productivo como el del gallo, así que tiene que prepararse para cualquier problema social que se le presente ya que su natural capacidad para trabajar se verá detenida para dar paso a una necesidad de competir en vez de cooperar. Desgraciadamente será un año de rupturas o problemas amorosos, que tendrá que enfrentar con la cabeza fría y el corazón caliente. También sufrirá reveses sociales si no pone atención en lo que dice y cómo se expresa. Este año sus aliados serán los amigos del signo gallo y serpiente, ya que hay tanta energía tierra que se sentirá abrumado, y esos signos ayudan a que saque lo mejor de sí, que es su capacidad para concentrarse.

Amor. Suele ser poco sociable y un tanto difícil de conocer románticamente, por lo que necesita una pareja que lo entienda y pueda sacar lo mejor de sí mismo. Es por esta razón que los signos con los que es más compatible son la cabra y el mono.









TIGRE

Años 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1951, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

El perro es amigo del tigre y se protegen mutuamente, pero todo lo bueno o malo que afecte al perro afectará también al tigre. El perro trae amor, amistades, cambios fuertes. La segunda mitad del año será importante porque tendrá ráfagas de inspiración y creatividad maravillosas, pero si no cuenta con el tiempo y el espacio para trabajar adecuadamente todo eso se va a desperdiciar. Para disfrutar este año, tiene que buscar un espacio propicio para trabajar, además de contar con tiempo, algo que solo logrará respetando el espacio de los demás y delimitando las horas de forma disciplinada, porque en sus arrebatos de genialidad podría perderse momentos importantes con la familia y sus amigos.

Amor. Este signo es de los más galanes y románticos, debe alcanzar la madurez para no caer en excesos y comprometerse. Durante el compromiso es una pareja protectora y leal. Los signos más compatibles para una relación con el tigre son el mono y otro tigre.









CONEJO

Años 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

La relación entre el perro y el conejo es especial. Juntos conforman una combinación de Qi, energía, que atrae el fuego. Esta energía equivale a la alegría, la comedia, los alimentos picantes y el clima caliente; por lo tanto, el conejo podrá dejar atrás los enojos propios de la energía madera. También atrae problemas con el sistema circulatorio y el corazón, motivo por el cual los conejos de los años 1939, 1951, 1963 y 1975 necesitan prestar atención a su dieta, además de ponerse a hacer ejercicio.

Amor. Tiene una personalidad seductora y carismática, aunque puede llegar a ser bastante demandante con su pareja. Por ello, los signos con los que puede entenderse mejor en el amor son el dragón, el conejo, la cabra, el perro y el cerdo.





DRAGÓN

Años 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

El año contrario se llama Suì Pò, y significa vieja ruptura, que nos habla de una querella sin resolver. Esto se debe a que los signos opuestos a nivel energético no «hablan el mismo idioma», entre el perro y el dragón se trata de un conflicto entre dos energías tierra distintas: el desierto y el lecho marino; uno es evidente, ardiente, abierto, el otro es oscuro, frío, misterioso. El dragón tratará de reforzar esa cualidad misteriosa y fría del lecho marino y la respuesta de la energía del año será exponer los sentimientos del dragón hasta que salga de su exilio emocional, algo que le parecerá invasivo. No le quedará más que hacer Wú Wèi (no forzar la acción de las cosas) y dejarse llevar por las circunstancias.

Amor. Es un signo que se caracteriza por ser hiperactivo y en las relaciones tampoco puede mantenerse quieto. Debe estar realmente comprometido para poder dedicarse completamente. Los signos con los que forma una mejor pareja son el búfalo y la cabra.









SERPIENTE

Años 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

El año anterior fue tremendo, como una montaña rusa en cuanto a actividades y salud, pero perfecto en todo lo demás, y ahora tiene que aprender a capitalizar lo conseguido para que el tiempo levante su espíritu, que tiende a veces al cinismo. Este año se trata de compromiso y amor. La mayor parte de su vida estará enfocada en asuntos románticos y de lealtad porque la energía del perro atrae la necesidad de sentirse amada. Las serpientes comprometidas y casadas querrán comenzar una familia, lo cual no es recomendable ya que si se embarazan a partir de junio podrían dar a luz chanchitos, que no comprenderán su modo de ver el mundo; por lo tanto les pedimos paciencia.

Amor. En el amor debe alcanzar el equilibrio entre darle tiempo a su pareja sin descuidar sus propias necesidades. Es así que los signos con los que mejor se entiende para una relación son el tigre y otra serpiente.









CABALLO

Años 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

El año del perro es un año en el que tiene que cosechar lo que sembró en el amoroso año del gallo, pero tendrá que trabajar como caballo de tiro. Este año ofrece una combinación de energías que remunerará sus esfuerzos, pero lo dejará un tanto aislado si no se fija. Los caballos ya entrados en canas (1942, 1954 y 1966) tendrán arrebatos de genialidad que no sentían desde la adolescencia, que necesitan aprovechar y hacer de este año el primero de una racha de buena ventura que les hacía falta. Los caballos de 1978 comenzarán a ser reconocidos por su trabajo y a disfrutar de una posición social y laboral más privilegiada. Los jóvenes de 1990 y 2002 estarán rebeldes, igual que los pequeños de 2014.

Amor. Posee dos etapas diferentes en el amor. Mientras es joven no suele tomar las relaciones en serio y busca más la seducción. Sin embargo, con la edad alcanza la madurez y aprecia el amor de su pareja. Los signos más compatibles son el búfalo, el conejo, el perro y el cerdo.





CABRA

Años 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Este año será una montaña rusa. El año del perro provoca energías difíciles de digerir en tiempos muy definidos que veremos mes a mes. Necesitarán reforzar la salud, sobre todo las cabras longevas y las preescolares, porque habrá peligro de infecciones virales y bacterianas. Las horas de sueño deberán ser estrictas, es importante que ya estén dormidas al llegar la medianoche, porque tenderán a tomar las peores decisiones en las horas de la rata (23 a 1 de la madrugada). Aún así este será un año romántico: querrán comprometerse. Las cabras de 1979 y 1991 estarán proclives, a partir de junio, a engendrar chanchitos, que serán el mejor regalo que el perro les puede ofrecer.

Amor. Este es un signo que puede cultivar buenas relaciones fácilmente y, en el amor, tiene un espíritu sensible y cariñoso. Así pues, los signos con los que haría una gran pareja romántica son el conejo, el perro y el cerdo.









MONO

Años 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

La energía del año del perro es como un horno que funde la energía metal del mono. Este proceso de fundición energética hace que el mono sea más disciplinado. Tendrá más sentido común y madurez para poder afrontar diferentes problemas. Estará más abierto a recibir críticas constructivas. Cualquier conato de depresión será controlado porque la energía del año lo ayudará a razonar con calma y buen humor. Tiene que aprovechar para hacer cosas nuevas, terminar proyectos inconclusos. Obtendrá reconocimientos que en otros momentos le fueron negados por envidia o por celos de quienes no pueden con su intensidad. También es posible que reciba diplomas y títulos; los monos adolescentes y los que estén tratando de terminar sus estudios podrán hacerlo con más facilidad durante este año.

Amor. Este signo puede ser bastante solitario, pero a la vez, tiene una personalidad divertida y encantadora con la que logra entablar buenas relaciones amorosas. Los signos con los que haría una buena pareja son la cabra, el perro, el cerdo y otro mono.









GALLO

Años 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993

Este año será complicado. Con muchos altibajos, algunos accidentes, descalabros amorosos... tal vez premios, reconocimientos, nuevos amores y amistades. Será como pedir una bola de helado de vainilla y recibir tres litros de helado de tutti frutti con chocolate y con bife hasta arriba. Los gallos de 1933 y 2005 serán los más sacudidos por el año del perro, sobre todo si nacieron en la hora, día o mes del perro. Los demás gallos también vivirán cambios, pero estarán mucho más enfocados que los dos mencionados. Los días más complicados son los del mono y su mes; para saber más se les recomienda ver un calendario chino de los diez mil años y prepararse para lo que sea, positivo o negativo.

Amor. Este es uno de los signos más galanes, seductores y encantadores. Asimismo, buscan una relación comprensiva con la que puedan mantener su paz interior. Así pues, los signos con los que mejor le va en el amor son la cabra y el conejo.









PERRO

Años 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994

Es el año propio del perro y significa «en esta vida», pero bajo el contexto de la astrología china significa «el año propio». Lejos de lo que parece, el año propio no es fácil. La dificultad durante el reinado del perro dependerá de su ego y de su capacidad para tolerar la frustración. La naturaleza curiosa del perro se verá recompensada por toda una variedad de sentimientos y experiencias que lo sacudirán una o dos veces al mes. Es mejor que se lo tome sabático –si puede– o que aprenda el arte elusivo del wu wei, que consiste en no forzar nada, ir con calma y en orden, ya que toda vez que quiera controlar los resultados de algo, saldrá perdiendo. Orden y control no son la misma cosa; basta con ver la naturaleza para comprender eso. Mientras tanto este año será fuerte, de cambios y enseñanzas, por lo que hay que tomarlo como viene y no suponer absolutamente nada. Solo fluir, dejarse llevar y respirar. Ya pasará. Bienvenido a tu año, perro.

Amor. Es un signo que ama intensamente y que, además, considera que la pasión es una parte muy importante en las relaciones. Por esta razón, la mayor compatibilidad la tendrá con el signo de la cabra.









CERDO

Años 1911, 1923, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

El año del perro será una montaña rusa. Los chanchos se enfrentarán a sentimientos que no habían experimentado antes. Hay posibilidades de establecer compromisos fuertes que deriven en matrimonios civiles, negocios y contratos, eso se debe a que este año es para preparar el terreno para el año 2019, el del chancho. Les sugerimos que se apronten por medio de una correcta administración de tiempos, temas legales y, sobre todo, que tengan mucha calma, ya que algunos meses estará muy bien y en otros su salud física y mental no será de gran ayuda. Pero habrá momentos de absoluta felicidad, que vendrán acompañados de relaciones nuevas y viejas que le harán la vida muy entretenida.

Amor. Por ser uno de los signos más cariñosos y protectores, tiene una gran compatibilidad con los otros. Podría logar tener muy buenas relaciones amorosas con signos como el búfalo, el tigre, el dragón, el caballo, la cabra, el mono y el perro.





Fuente: La Capital