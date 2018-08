Cuadernos K: Quiénes son, hasta ahora, los empresarios detenidos y los arrepentidos en la causa

Hasta ahora en la causa de los "cuadernos K" hay 10 "arrepentidos" (nueve empresarios más el propio Oscar Centeno, el chofer que anotó todo en las libretas) y 7 empresarios que fueron detenidos pero aún no se acogieron a la figura de "imputados colaboradores".





Quiénes son

Los empresarios fueron rápidos para "arrepentirse" y negociar así su libertad en calidad de "imputados colaboradores". La justificación tras la que se unificaron las declaraciones para explicar por qué pagaron coimas fue que se trataron de aportes de campaña. Esta es una estrategia que les permitiría evitar la prisión. Al momento son nueve personas pero no se descarta que sean más:





Ángelo Calcaterra: es el ex dueño de Iecsa y primo de Mauricio Macri





Javier Sánchez Caballero: ex ejecutivo de Iecsa





Héctor Zavaleta: exdirectivo de Techint





Armando Loson: presidente de Albanesi, una constructora que también comercializa gas y energía





Carlos Wagner: ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Un pez gordo que no confesó "aportes de campaña" sino que habló de coimas





Aldo Roggio: presidente de la empresa constructora de su familia





Jorge Neira: gerente de Electroingenieria





Juan Carlos de Goycoechea: ex responsable de Isolux en la Argentina





Claudio Glazman de Sociedad Latinoamericana de Inversiones





El primer arrepentido fue el propio Centeno, que fue llamado a declarar en cuanto la Justicia pudo corroborar la veracidad de los cuadernos.





Un eslabón clave

Un capítulo aparte lo merece Wagner que relató con lujo de detalles el mecanismo para la recolección de las coimas. Sin pelos en la lengua dijo, según publicó hoy La Nación: "Todos sabían que yo era el amigo de Julio De Vido. En 2004, el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente Néstor Kirchner debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos"





Qué pasa con los detenidos

Además del club de los arrepentidos están los detenidos. José María Olazagasti, ex secretario del ex ministro Julio De Vido, fue el último en entregarse. Antes que él fue detenido el ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain debido a lo que declaró Wagner en su indagatoria.





Otros empresarios implicados y detenidos





Raúl Vertúa: empresario a quien se le adjudicó la obra del gasoducto del noereste argentino que nunca se construyó Gerardo Ferreyra: vicepresidente de Electroingeniería





Rodolfo Poblete: extitular del Grupo Romero





Walter Fagyas: expresidente de Energía Argentina SA (Enarsa)





Francisco Valenti: exvicepresidente de Pescarmona (Impsa)





Carlos Mundín: dueño de BTU





Fuente: A24