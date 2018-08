Cruces entre el Gobierno y parte de la oposición por la causa de los cuadernos

El gobierno nacional a través de su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, buscó mantener viva la expectativa en relación a la denominada causa judicial de los cuadernos de las coimas, que escribió Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien fue el número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante la gestión anterior. El titular de la cartera laboral advirtió que si se prueba que la expresidenta Cristina Kirchner estaba al tanto de los sobornos y los millones de pesos, debe ir a prisión.





"Si las instituciones funcionan y se prueba el delito, Cristina debería terminar presa", aseguró el funcionario macrista, quien agregó que los cuadernos muestran el negocio que implicaba un país controlado en un ciento por ciento por el Estado.





"Sería un problema si no sabía nada, porque muestra desconexión con la realidad, debería saberlo", insistió el ministro, quien además destacó: "Los argentinos queremos transparencia", y dudó de aquellos exfuncionarios del gobierno anterior que aseguran haber estado al margen de toda esta maquinaria. "Hay muchos exfuncionarios que dicen 'yo no lo vi'. Que callan y tratan de que esto no los roce", dijo en diálogo con radio Mitre.





Triaca advirtió asimismo que la Justicia debe manejarse con total libertad, con "las manos libres", y que el Senado no tiene que impedir el avance de la investigación. "Tenemos la certeza de cómo hacemos las cosas, dar la cara es una forma de trabajar. Decir la verdad es esto, ahora vemos la diferencia entre quienes la dicen y los que no la dijeron por mucho tiempo", indicó, y mostró su indignación respecto de los montos de dinero de los que se hablan, que entiende pudieron haber sido utilizados para las escuelas y los hospitales, por ejemplo. "Hay que recuperar eso y ponerlo a favor de la sociedad".





Moreno y su versión del caso

Polémico, el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno dio a entender que puede haber un gobierno de transición porque "el conflicto de los cuadernos terminan con la cabeza de Macri". En ese contexto, sugirió que "Cristina Kirchner apoyaría un gobierno de transición de (Miguel) Pichetto".





Entrevistado en Salvemos Kamchatka, por FM La Patriada, Moreno sostuvo que Cristina Kirchner apoyaría una designación del senador rionegrino, ya que "del gobierno de transición se tienen que hacer cargo los patriotas, si ella se hace cargo del país en este momento le sacan la piel". Acerca de la reunión del PJ realizada el jueves, declaró que "hay un clima de unidad", y en cuanto al desafuero de la expresidenta, agregó que "los que bajaron al recinto o no es una discusión banal, la biblioteca está dividida pero el peronismo tiene que hacerse cargo de la Patria".





En el plano económico, apuntó contra el Gobierno: "El tren está descarrilado y sigue andando, sus consecuencias son impredecibles. Vamos hacia un lugar donde todas las salidas son malas".