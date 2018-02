Critican manual para escuelas bonaerenses con propaganda macrista

Un manual de ciencias sociales para alumnos de sexto grado de Buenos Aires presenta la historia reciente del país con una mirada llamativa, claramente sesgada a favor del gobierno de Mauricio Macri. El libro, distribuido por la editorial Aique, incluye referencias al "caso Nisman", al eslogan de campaña "sí, se puede" y pondera algunas de las cuestionadas políticas de la gestión que comenzó en diciembre de 2015. Incluso, celebra que "a mediados de 2016, el Gobierno pudo alcanzar algunos de los objetivos que se había propuesto, como la reducción de la inflación y el incremento de inversiones extranjeras". Pese a que la mayoría de los especialistas afirman que los "brotes verdes" que prometía el macrismo nunca ocurrieron, para este manual de alumnos primarios fueron un hecho.





En el libro destinado a la educación de chicos de entre 11 y 12 años figura un apartado dedicado al actual gobierno, a pesar de que sólo transcurrieron dos años y medio desde que asumió Macri. Al comienzo, hace mención a la muerte del fiscal Alberto Nisman y señala que ese fallecimiento, ocurrido a inicios de 2015 durante el último año de gestión de Cristina Kirchner, "generó masivas protestas y la oposición ganó la calle". También relacionó la muerte con su "denuncia por encubrimiento de la investigación en la causa AMIA".





El texto es acompañado por una foto del líder de Cambiemos en el sillón presidencial, con un epígrafe que agrega: "Uno de los eslóganes que se convirtieron en una fuerza para el cambio fue el 'sí, se puede', que repetían los miembros del frente Cambiemos y sus simpatizantes". Más adelante, entre las frases que reivindican la administración de Macri, se dice que el mandatario "tomó medidas de fuerte impacto" y dentro de ese grupo se mencionan a "la eliminación de las restricciones a la compra de moneda extranjera" y la reducción "considerable" de las retenciones a varios productos agrícolas. "El Gobierno también impulsó medidas orientadas a combatir la inflación, como el freno a la emisión de moneda y la suba de las tasas de interés, y otras orientadas a la obtención de créditos e inversiones extranjeras", agregan en su apreciación.





Critican manual para escuelas bonaerenses con propaganda macrista para escuelas bonaerenses.





Respecto a estas particularidades del texto, el Ministerio de Educación informó que convoca a todas las editoriales para cubrir la demanda de manuales que se reparten en las escuelas tras la definición de los marcos pedagógicos y que no condicionan los contenidos. Supuestamente hubo un representante de la jurisdicción donde se utilizará el manual –provincia de Buenos Aires– que participó de la selección de materiales para su sistema. Aunque no hubo comunicación oficial, desde el gobierno bonaerense sostenían que el libro aún no había sido distribuido.





"Me parece un grosero acto de invasión del espacio educativo por parte de la publicidad de Cambiemos, en particular de Macri", sostuvo la ex diputada y pedagoga Adriana Puiggrós. Según su visión, se trata "de los hechos más graves que ha producido este Gobierno, que realmente por ejemplo la imagen donde aparece Macri diciendo 'Sí, se puede', que intentan influir sobre los chicos con las consignas partidarias pero además de eso hacen la mención al caso Nisman. Es una grave intromisión al poder judicial". Analizó la utilización de la foto de Macri, tan criticada por Cambiemos en otros gobiernos. "Pero acá no es que ponen la imagen del presidente de una forma institucional sino que es una burda publicidad política y un burdo intento de penetrar las mentes de los alumnos", afirmó. A ella no le caben dudas que la editorial trabajó en acuerdo con el Gobierno. "Ahora lo que espero, si este Gobierno tiene algo de dignidad", es que no habilite el uso de este manual en las escuelas", concluyó.





El ex subsecretario de Calidad Educativa Gabriel Bener llamó la atención sobre algunos puntos del texto, por ejemplo, "su definición absoluta" sobre el caso Nisman. "Esto pone de relieve la falsa neutralidad que a veces pretenden los gobernantes o quienes desarrollan políticas educativas, cuando en realidad las ciencias sociales y en este caso las reflexiones que hacen sobre el actual gobierno de Macri son en algún caso inexactas y apresuradas", consideró. Recordó el antecedente de 2016 de un libro sobre prácticas de lenguaje, también para sexto grado, donde en un diálogo se demonizaba la protesta social.





El director del instituto de investigaciones pedagógicas de Ctera Miguel Duhalde interpretó el texto como "un adoctrinamiento encubierto". "Son los manuales que le dan a los profesores para ser utilizados, es como una 'bajada de línea' con cierto tipo de información que preocupa porque también incurre en lo que hoy se conoce como la posverdad. En realidad, no es más ni menos que mentiras como lo que dicen respecto a la llegada de inversiones, a la baja de la inflación. Son mentiras que instalan para ser trabajadas en las escuelas", detalló





Fuente Página 12