Cristina presentará su libro "Sinceramente" en la Feria del Libro

La expresidenta Cristina Fernández lanzará el viernes 26 un libro que definió como "no autobiográfico, ni enumeración de logros personales o políticos". La presentación será el 9 de mayo en la Feria del Libro.





"Sinceramente". "Para desentrañar algunos hechos de la historia reciente es de editorial Sudamericana: "Es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también", aseguró CFK, quien difundió la noticia a través de su cuenta personal de Twitter.





En la página de la editorial pueden leer distintos fragmentos de la publicación, que estará disponible para su compra a partir del 26 de abril, mientras la ex mandataria todavía continúa en Cuba acompañando a su hija Florencia Kirchner. El presidente Mauricio Macri, el papa Francisco y Daniel Scioli, son algunos de los personajes políticos a los que dedica parte del texto.









"Hicieron y siguen haciendo todo lo posible para destruirme. Creyeron que terminarían abatiéndome. Es claro que no me conocen. Por eso les ofrezco una mirada y una reflexión retrospectivas para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente", dice la contratapa firmada por la propia Cristina.





"Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es: caos. Sí, Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina", define Cristina Kirchner.





Entre anécdotas con el ex mandatario Néstor Kirchner, recuerda el debate entre ambos en 2003 sobre la alianza con Eduardo Duhalde, entonces presidente. "Yo no quería; insistía en que era una losa que no íbamos a poder levantar. Sin embargo, Néstor estaba convencido de que era una alianza necesaria. Trabajaba en todos los frentes para convencerme, también en el familiar", relató.





También narró los entretelones del debate "pingüino o pingüina" de cara a las elecciones de 2007. "Recuerdo cuando me dijo: 'Puedo ir yo de vuelta y después vos'. 'Ni loca', le contesté. Porque si yo era candidata luego de dos mandatos consecutivos de Néstor, seguramente iban a decir: 'Pone a su mujer porque no puede ser reelecto'", afirmó.





Además, CFK le dedica fragmentos a la disputa con el diario Clarín y define al CEO del multimedios, Héctor Magnetto. "Él tiene un fuerte interés por la política y no se trata solamente de un tema de lobby, para resguardar o mejorar sus intereses económicos, eso sería minimizarlo. Le interesa el poder de la política, el poder del sistema de decisiones, es decir el poder en sentido estricto y completo", según la ex mandataria.





En la contratapa, Cristina Kirchner afirma que "hoy que el país está en completo retroceso político, económico, social y cultural" espera que las páginas de su libro permitan "pensar y discutir sin odio, sin mentiras y sin agravios". "Estoy convencida de que es el único camino para volver a tener sueños, una vida mejor y un país que nos cobije a todos y todas", sostiene la ex mandataria.





El libro, de 600 páginas, es "un recorrido íntimo por circunstancias y momentos de su vida, de la del país y de los años del gobierno más discutido y celebrado de la reciente democracia argentina", describió la editorial.