Cristina: "Ojalá todos los legisladores rechacen el saqueo a los jubilados"

La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy que espera que los diputados "rechacen el saqueo a los jubilados", en la sesión convocada para las 14 para tratar la reforma previsional , y expresó su deseo de que los ciudadanos que quieran manifestarse "contra el ajuste" puedan hacerlo "libremente y sin miedo"."El ministro de Economía de (Mauricio) Macri dice que no hicieron la cuenta de lo que van a sacarle a los jubilados. Unidad Ciudadana sí", sostuvo la ex mandataria a través de su cuenta de Twitter, en la que remitió al sitió web calculadoraprevisional.com.ar."Entrá a la calculadora y fijate cuánto cobrarías con la fórmula actual y cuánto te va a sacar el Gobierno", propuso la ex mandataria.En ese marco, Fernández de Kirchner agregó: "Ojalá todos los legisladores también hagan hoy este cálculo y rechacen el saqueo a los jubilados" y utilizó la etiqueta #ConLosJubiladosNO".Por último, expresó su deseo de que "los ciudadanos que quieran manifestarse contra el ajuste puedan hacerlo libremente y sin miedo. Como corresponde en democracia".