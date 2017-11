El dirigente y ex funcionario kirchnerista Luis D'Elía envió hoy un fuerte mensaje a la expresidenta Cristina Fernández, tras la detención de quien fuera su vicepresidente, Amado Boudou, al asegurar que "no puede hacerse la pelotuda (sic)" y debe convocar a la "resistencia".





"Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia, en todo el país. Hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata europeo, que no nos lleva a nada", afirmó.

En su habitual editorial del programa que conduce en Radio Rebelde, el titular del partido Miles dijo también que hay que "convocar a millones de trabajadores" para "resistir esta dictadura oprobiosa, miserable".





"Milagro Sala, Roberto Baratta, Julio De Vido, Amado Boudou. Y seguramente muchos otros compañeros irán a parar a la cárcel por estos días, por haber cometido el brutal delito de querer construir una patria para todos, igualitaria, inclusiva, reindustrializada, con el trabajo argentino como motor de la historia", añadió el dirigente.

"Le digo a Cristina, a su hijo, a los pibes de La Cámpora: pónganse las pilas, córtenla con el sectarismo, llamen a todos los sectores rápidamente. Hay que meterle mística, épica, unidad, solidaridad y organización. Con todos y para todos".





D'Elía calificó a Boudou como "un héroe nacional, un prócer", afirmó que fue "el mejor ministro de Economía del kirchnerismo", y lo comparó con Axel Kicillof, de quien dijo que "no hizo ni el 10 por ciento" de lo que hizo el ex titular de la ANSeS durante su paso por la cartera de Hacienda.

Si bien aclaró que "Cristina es Perón" y que no hablaba "en contra de nadie", advirtió que "miles de compañeros están abandonados a su suerte".

"Dentro de poco van a estar llenas las cárceles de kirchneristas. Por eso va a ser definitivo el papel que asuma Cristina. Por eso le imploro, le pido por lo que más quiera que asuma un papel distinto de cara a la historia. Van por ella, van por todos", agregó.

Por último, dijo que el presidente Mauricio Macri "se hace el vivo porque tiene todo el Poder Judicial atrás" pero pronosticó que "más temprano que tarde volverá el pueblo a poner las cosas en su lugar".

Antes de su editorial, minutos después de conocerse la detención, D'Elía había hecho una férrea defensa del ex funcionario por Twitter al escribir que "la oligarquía no va a perdonarle a Amado Boudou la expropiación de las AFJP a los banqueros chorros y su devolución a los trabajadores".