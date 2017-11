Cristina Kirchner se solidarizó con Víctor Hugo Morales: "Se consolida el apagón informativo"

La expresidenta Cristina Kirchner fue una de las primeras en solidarizarse con el periodista tras el anuncio de su despido de C5N. En un mensaje que retoma el tuit del ahora ex conductor del noticiero en el que reveló que lo habían desvinculado de la señal, escribió: "Se consolida el apagón informativo en Argentina. Mi solidaridad con @VHMok y con sus televidentes, que desde hoy tendrán una voz menos para escuchar".





La decisión de desvincular a Morales llega en un contexto complejo para la señal del Grupo Indalo, propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López, que buscó pasar a manos recientemente al grupo inversor OP, de Ignacio Rosner, un traspaso que no pudo concretarse debido a la inhibición de bienes que pesa sobre Indalo por una deuda millonaria con la AFIP.

Víctor Hugo, quien se desempeña además como conductor de La Mañana en AM750, fue uno de los periodistas que entrevistó a la expresidenta durante la campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre pasado , cuando Cristina Kirchner buscaba su banca en el Senado. La líder de Unidad Ciudadana dijo sentirse muy cómoda dialogando con el periodista en la radio -que pertenece al grupo Octubre, el holding de medios del kirchnerista Víctor Santamaría- y estuvo cerca de dos horas en el programa hasta que este terminó y se hizo "el pase" con Eduardo Aliverti, que conduce el envío que sigue al de Morales. Allí, cuestionó con dureza el despido de Roberto Navarro, otro periodista afín al kirchnerismo, y dijo que el gobierno de Macri quería que "no haya voces" críticas a su plan económico en los medios de comunicación. "Lo de Roberto Navarro no puede verse como un hecho aislado y único", señaló. "Es obvio que un plan económico de estas características, donde todos los días se está despidiendo gente, que hay que aplicar una flexibilización laboral, (...) necesita que no haya voces que denuncien estas cosas", aseguró.