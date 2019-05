Cristina Kirchner presentó "Sinceramente" en la Feria del Libro

Con respecto a las razones que la llevaron a realizar la obra que se convirtió en best seller, la senadora afirmó: "Después de yo ser presidente, más todo lo que pasó y está pasando en el país, era muy mezquino escribir una cosa de uno nada más, y me pareció que tenía que escribir cosas que le sirvieron a otros y que nos sirvieran a todos para reconocernos en la historia de lo que vivimos como argentinos y argentinas durante tantas décadas, desde las distintas posiciones que todos y todas tenemos, no creo en los neutrales, se habrán dado cuenta... para neutrales están los suizos, los argentinos no somos neutrales. Nunca lo fui ni lo quiero ser".