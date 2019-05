La ex presidenta Cristina Kirchner participará en una reunión del Partido Justicialista donde se analizará los resultados de los últimos comicios provinciales, en un hecho que causó sorpresa ya que no asistía desde el 2003 cuando acompañó a un encuentro al ex mandatario Néstor Kirchner, informaron fuentes partidarias y allegados a la senadora nacional.





En la sede de Matheu 130 se reunirá esta tarde la mesa de acción política del Partido Justicialista ( PJ ) a nivel nacional, con el objetivo de analizar los resultados de los comicios provinciales, en especial el amplio triunfo de Juan Schiaretti en Córdoba, y buscará avanzar en la conformación de un frente electoral opositor que incluya a otros sectores que están en contra de Cambiemos.