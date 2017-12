Cristina Kirchner: "Negaron en la campaña que iban a tocar a los jubilados"

La ex presidenta planteó hoy una cuestión de privilegio en el inicio de la sesión especial en la que se tratará el Presupuesto 2018 para manifestar su rechazo al pedido judicial de desafuero.

Durante la sesión especial en el Senado para tratar el Presupuesto 2018, la ex presidenta solicitó una cuestión de privilegio para hablar sobre el pedido judicial y político para tratar su desafuero. "Para tratar del pedido de desafuero no hace falta constituir ninguna Comisión. Esta Cámara, con dos terceras partes, puede tratarlo", dijo la ex mandataria.





"Los fueros no son de los legisladores, sino del cuerpo, del parlamento. El cuerpo, a través de los fueros, quiere custodiar que la votación, la voluntad del cuerpo no sea alterada por elementos de la política. Entonces no pueden ser renunciados por ningún legislador", agregó en medio de cruces con la presidenta provisional del Senado, Gabriela Michetti.