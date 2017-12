Cristina Kirchner: "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron"

"Quiero agradecer a todos aquellos y aquellas que sin formar parte de nuestro espacio político se han solidarizado. A los partidos de izquierda y a sus legisladoes. A los compañeros de nuestro partido, del peronismo", comenzó la expresidenta su alocución.





Hugo Yasky, Leopoldo Moreau, Julián Domínguez, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Daniel Scioli, Martín Sabatella, Taiana, Andrés Larroque, Carlos Tomada, Aníbal Ibarra, Jorge Ferraresi, Diana Conti, Agustín Rossi y José Luis Gioja fueron algunos de los dirigentes que rodearon a la expresidenta mientras hablaba.





La senadora nacional argumentó que el memorándum firmado con Irán en 2013, punto clave de la denuncia por encubrimiento, "se trata de un acto de política exterior no judiciable, que además mereció el tratamiento y la aprobación del parlamento argentino". Luego afirmó que la denuncia se sustenta en "hechos que nunca se produjeron, que no tuvieron lugar, que no existieron".





CFK denunció: "Es una causa inventada con hechos que no existieron. Es un despropósito, un exceso. Violan el estado de derecho. Buscan provocar daño personal y político a los opositores. No tiene que ver con la democracia. No hay delito, no hay causa. Bonadio lo sabe. El gobierno lo sabe. El presidente Macri también lo sabe".