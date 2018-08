Cristina: "Defiendo la vida cada vez que me opongo a políticas de restricción y de precarización derechos"

A su turno la senadora Cristina Fernández de Kirchner lamentó que la ley no se apruebe y que no se haya llegado a un dictamen de consenso e hizo un repaso por las políticas a favor de la vida que se pusieron en marcha durante los 12 años del Kirchnerismo.





"Es una pena que no hayamos podido abordar un consenso. El problema seguirá existiendo, es necesario hacer un esfuerzo para poder darle una respuesta a esta gente que está reclamando derechos".

La ex presidenta Cristina Kirchner justificó su cambio de postura sobre la legalización del aborto y resaltó que "siempre votó y gobernó por la vida", tras lo cual repasó distintos hechos de su gestión como la "nulidad de obediencia de vida y punto final, el parto humanizado, ley de Educación Sexual Integral y ligadura de trompas", además de "identidad de género" y la figura de "femicidio".

Cristina negó que su hija Florencia le hiciera cambiar de postura y dijo que, por el contrario, fueron "las miles y miles de chicas que se volcaron a ala calle. Verlas abordar la cuestión feminista, criticar pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal nos debe colocar a todos en un ligar distinto", dijo. Por eso pidió "deconstruirse" como legisladores.

La ex presidenta criticó que, como senadores, "estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo". Por eso aclaró: "Si yo tuviera la certeza de que rechazando la media sanción no habría más abortos en la República Argentina, levantaría la mano".

Algunas de las principales frases del discurso de CFK

"El problema del aborto existe, sucede. Estemos o no estemos de acuerdo. Y hay que darle una respuesta, si no les gusta esta discutamos otra. Pero estamos bajando la cortina"





El feminismo: "Esta ley no va a salir esta noche, pero quiero decirles a todos y todas que no será este año, será el que viene o el otro. A todas esas jóvenes que salieron a la calle por ese feminismo que están construyendo, porque se está deconstruyendo de a poco una sociedad machista y construyendo un feminismo que debe incorporar otras cuestiones"





"No se enojen con las religiones y los sacerdotes, sigan construyendo esa fuerza"





"Más que una cuestión de género, es generacional. Los pibes, una vez más, advierten el cambio de época y demandan ser escuchados"





"Esta no es la realidad de muchísimas mujeres. Los que creen que solamente las mujeres pobres sufren las relaciones de poder de los hombres están equivocados. ¿O no conocen mujeres de clase media y alta que sufren los embates de una sociedad patriarcal?"





"Hay una subcategoría de explotación: la mujer explotada trabaja más".





"Desde mi propio movimiento político, tenemos que entender que vamos a tener que incorporar la cuestión feminista a lo nacional y popular".





"No solo las mujeres pobres sufren los embates del patriarcado"





"Defiendo la vida cada vez que voto en contra de políticas económicas que significan que la gente esté peor. Precarizar derechos es votar contra la vida".





"Yo siempre he defendido la vida. Defiendo la vida cada vez que voto en contra de políticas económicas que significan que la gente esté peor"





"Esta ley no va a salir esta noche, pero será el año que viene. Quiero decirles a las jóvenes, no se enojen con las religiones, con la Iglesia, ni con los sacerdotes, sigan construyendo esa fuerza que se inició el 8 de marzo de 2015 con el con #NiUnaMenos" y su evolución hacia la incorporación de lo social y lo económico.





"No puede haber defensa de la vida cuando se achican las partidas de salud, de educación o achicando los recursos. Deberíamos ser cuidadosos de adueñarnos de la postura que unos defienden la vida y otros no. Defiendo la vida cada vez que me opongo a políticas de restricción y de precarización derechos, porque le arruinan la vida a la gente".





"Tenemos que tener fortaleza, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque hay que dar una respuesta a un problema que sucede. Es justo que una sociedad que ha adquirido este nivel de movilización tenga una respuesta".





"Martin Luther King pidió que no se mencionara la palabra 'negro' y yo pido que se hable de 'interrupción voluntaria del embarazo' y no de aborto"





"Yo tengo dos nietas y tengo 65 años. Dentro de 15 voy a tener 80 años, Elenita va a estar en quinto año y María Emilia en cuarto. Y la verdad es que para cuando ellas estén ahí, esto va a estar"