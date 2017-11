Confirman que restos óseos hallados pertenecen a Rodrigo Hredil

El Fiscal Juan Pedro Puntel recibió el informe de ADN de los restos óseos hallados en la costa marítima de San Antonio Oeste, el 30 de septiembre pasado. El documento, suscripto por la responsable del Laboratorio Regional de Genética Forense, Silvia Vannelli Rey, confirma que pertenecen a Rodrigo Hredil.

El análisis molecular de ADN se efectuó sobre una diáfisis de húmero izquierdo y del hueso de fémur derecho y dicho estudio arrojó que "el vínculo de maternidad de Celia Araya con respecto a los restos óseos analizados es superior al 99,9%". El mencionado laboratorio realizó dicho examen en dos oportunidades para confirmar los resultados.

Asimismo, en el informe de autopsia elevado por el Cuerpo Medico Forense y suscripto por el Dr. Gabriel Navarro se destaca, entre otras conclusiones, que "la data de la muerte se puede precisar en mayor a un año" y que de dicho examen "no es posible determinar las causas" de la misma. No obstante, agrega, que "no se observa en las partes óseas signos compatibles con traumatismos".

En el referido informe médico se destaca también que el estudio dentario realizado por el odontólogo Sergio Thefs, arrojaba iguales conclusiones de correspondencia por conformación y desgaste de piezas dentales.

Con estas precisiones, la Fiscalía dispondrá el cese de la búsqueda comunicándolo tanto a Interpol como a los Ministerios de Seguridad y Justicia de la Nación y de la Provincia de Río Negro.