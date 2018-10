Condenan a De Vido a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia de Once

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOF 4) falló en en denominado "Juicio Once 2" y condenó al ex ministro de Planificación Julio De Vido a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia de Once.





Además pidieron el desafuero para efectivizar su detención y dictaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.





El tribunal lo consideró "participe necesario" de la tragedia y de los cargos de defraudación y estrago culposo en la tragedia de Once que provocó 52 muertos y 784 heridos. En la primera causa no se había llegado hasta el más alto nivel de responsabilidades. En esta nueva causa se juzga también al ministro a cargo del área, junto a Jorge Gustavo Simeonoff, el ex director de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, quien fue absuelto.