Con Massa, Alternativa Federal ratificó que competirá con candidato propio

El gobernador Juan Schiaretti fue el anfitrión de la reunión con Miguel Pichetto , Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa en la que ratificaron que Alternativa Federal tendrá candidato propio en la elección presidencial y que el nombre saldrá de la Paso en la que deberán participar los postulantes. En el encuentro Massa confirmó que se queda en el espacio.





"Soy de otra fuerza política; tengo una excelente relación con Alberto Fernández como la tengo con Emilio Monzó y con otros dirigentes porque creo en el diálogo pero llevamos seis elecciones compitiendo contra el kirchnerismo", dijo Massa y apuntó que mientras "más amplia sea la Paso mejor, no eligiendo candidatos con el dedo sino con el voto democrático".





El documento divulgado después de la reunión confirmó lo adelantado hoy por LA NACION: Alternativa Federal se inscribirá para las próximas elecciones presidenciales con candidato propio, el que surgirá de las Paso.





Para Roberto Lavagna , sostuvieron en las declaraciones posteriores, las puertas están abiertas -como para representantes de otros sectores "que no sean de Cambiemos ni del kirchnerismo"- siempre y cuando quiera participar de la Paso.





Sus referentes convocan a otras fuerzas políticas que "quieran superar la grieta a sumarse a la conformación democrática de un frente" y designaron apoderados de cada uno de los candidatos para la conformación del frente electoral.





Los candidatos a legisladores nacionales surgirán la decisión de cada provincia y serán los mismos para todos los candidatos presidenciales que compitan en las Paso aunque Urtubey admitió que podría haber "alguna excepción" si existe algún problema puntual en un distrito.





Massa adelantó que analizaron una serie de propuestas que Pichetto impulsará en el Senado para reducir la carga impositiva sobre las Pymes. "La idea es no quedarse hablando sólo de lo que interesa a los políticos, sino de avanzar en iniciativas propositivas". Este jueves tiene la convención del Frente Renovador en Parque Norte: "Vamos a fijar la posición oficial y es muy importante porque somos respetuosos de nuestros convencionales".





Schiaretti eligió, una vez más, el Twitter para comunicar lo resuelto. Urtubey, en tanto, reiteró que están abiertas las puertas para los sectores que quieran participar de "internas abiertas democráticas. Formamos un espacio que busca sacar a la Argentina de la grieta, ese es el condicionamiento no hay otro; la dialéctica no es 'peronismo sí o peronismo no' sino salir de la grieta".





El salteño admitió que las idas y vueltas de Lavagna fueron un "desgaste innecesario". "Lamento que eso haya sucedido pero deberá tener sus razones, las desconozco, en esto lo que nosotros tenemos que hacer es actuar con generosidad", agregó.





Mientras la reunión se realizó en Córdoba, el exministro disertó en la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham) y se reunió con empresarios españoles.





Pichetto, al terminar la reunión, definió a Schiaretti como "una figura de gran respeto y de gran centralidad en el armado" de Alternativa Federal y enfatizó que el espacio ratifica su "voluntad democrática" frente a otros sectores de la vida política Argentina que "eligen con el dedo los candidatos, la decisión nuestra de esta construcción es ratificar la participación de la ciudadanía en la elección de las candidaturas".





Sobre Massa, el senador apuntó: "Ha sido parte de esta reunión y ratificó su voluntad de participar democráticamente de este espacio, lo que es una definición categórica. Siempre sostuvo que estuvo en Alternativa Federal".





Ayer ya el resto de los socios daba por descontado que competiría en las internas del peronismo federal por entender que el kirchnerismo, más allá de los guiños que le hizo al tigrense, no podía satisfacer su "voluntad" de ser integrante de una fórmula presidencial.





El sábado Schiaretti se toma vacaciones, en principio hasta el 10 de junio, por lo que serán sus referentes quienes seguirán con las definiciones en la organización del espacio.