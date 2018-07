Con escasa convocatoria, la marcha a favor de Nahir Galarza pidió su absolución

Unas 30 personas se concentraron frente a la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires para protestar por el fallo que condenó a Nahir Galarza por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú y pidieron su absolución.







La convocatoria partió del grupo autodenominado "Todo presx es políticx" y se convocó a través de las redes sociales y un blog bajo la consigna "Te creemos porque sabemos - Cartas a Nahir" para exteriorizar críticas hacia la "violencia heteropatriarcal" y al "heterocapitalismo".





No vio violencia de género. La familiar de Nahir no observó que Fernando haya golpeado a la joven.





"La Una menos... que no fue. Gracias a Nahir por recordarnos que seguimos siendo ignoradas y ultrajadas. No vamos a bajar los brazos porque sabemos, y entendemos, lo que sufriste. Hoy después de una aberrante, retrógrada e inhumana condena, Nahir necesita nuestra ayuda. Hoy día, después de ser abusada, maltratada, desprestigiada, usada como chivo expiatorio, necesita nuestra ayuda. Nahir sólo tiene 19 años. Es muy vulnerable. Producto de constantes actos de violencia física y psicológica, degradantes, que ejercía contra ella Fernando Pastorizzo. Nahir está pagando una terrible condena por callar, por tener miedo y no hablar con nadie sobre lo que le pasaba", dijo una de las manifestantes.





"...Desde esta perspectiva machista, al tener presa a Nahir, nos quieren mostrar que nos conviene estar y seguir calladas. De esta manera buscan que nuestro miedo a hablar se acreciente, para seguir dominándonos", siguió la joven.





"Creemos que quieren arruinarle la vida a una joven de 19 años para generar un chivo expiatorio que cumpla la función de ocultar el inmenso daño que genera el amor romántico y la pareja heterosexual, sobre todo a las mujeres y corporalidades disidentes".





Nahir Galarza "sufrió una autentica caza de brujas" y su condena pretendió "aleccionar a lesbianas, travestis, trans, no binaries (NtE: sin género) y mujeres que sufrimos a diario la violencia heteropatriarcal". También habían dejado una polémica advertencia: "'Muerte al macho' no es solo una metáfora, el miedo va a cambiar de bando".





"Las mujeres tenemos miedo a ser violadas, a ser culpadas si somos violadas, a que no se nos crea, a que seamos nosotras las culpables si nos defendemos. El mayor de nuestros miedos es el de ser rechazadas, consideradas malas mujeres, brujas, exageradas, locas, porque de ese modo se nos quita, por invalidación, nuestra palabra".













Fuentes: Clarin y Perfil