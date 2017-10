Comerse la placenta después de parir: una tendencia riesgosa

Las estrella de Hollywood, como las hermanas Kim y Kourtney Kardashian y la actriz de Crepúsculo, Nikki Reed, publicitan esta práctica en las redes sociales. Todas ellas, transformaron la placenta en píldoras y son quienes lideran esta tendencia.

Los especialistas advierten, sin embargo, de los posibles problemas de salud que puede generar este nuevo hábito tan popular en Hollywood. Según una investigación, publicada en American Journal of Obstetrics and Gynecology, y difundida por La Vanguardia, no se ha encontrado ninguna evidencia científica sobre los beneficios de la placentofagia, acto de comer la placenta cruda, cocida o en forma de píldora.





Embed Last day of placenta pills. Not ready to say goodbye!!!!! Ps sending love to all you mamas out there doing whatever feels right for you! This was recommended to me by my doula but that does not mean it’s for everyone :). Just do you! ❤️ Una publicación compartida de Nikki Reed (@iamnikkireed) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 12:05 PDT



La placenta sí cumple una función primordial durante el desarrollo del bebé, ya que es el primer órgano que se forma. Se trata de una masa esponjosa, adherida al útero que establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión. Actúa como un filtro para absorber y proteger al feto de las toxinas y los contaminantes. Suele pesar 0,45 kg aproximadamente.