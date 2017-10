Cerró sin incidentes el Encuentro de Mujeres

En contraste, esta vez en el cierre hay música y baile en el Parque de la Democracia". La caravana partió a las 18.30 desde la intersección de avenida Castelli y San Martín con abrumadora presencia sub 30, y hasta sub 20. Fue encabezada por la columna de la Comisión Organizadora y por otra columna de mujeres indígenas, entre ellas, una de mujeres de El Impenetrable. Cerca de las 20 comenzó la desconcentración. Una porción mayoritaria de las manifestantes se dirigió, como estaba pautado, hacia el Parque de la Democracia, y otra se desvió unas cuadras hacia la Catedral. Entre estas últimas un grupo minúsculo que se identifica como anarquista arrojó pintura sobre la Catedral y encendió una fogata. Frente a la Catedral casi no encontraron presencia de uniformados ni cordones de fundamentalistas católicos, un clásico de los Encuentros como sucedió en los últimos años de San Juan, Salta, Posadas, Rosario y Mar del Plata. "Hasta ahora Chaco ha sido la provincia menos hostil con el movimiento de mujeres", relatan. Néstor Omar Sotelo, subsecretario de la Protección de Derechos Humanos de la provincia de Chaco, señaló algunas de las medidas que se tomaron para garantizar la seguridad de las mujeres y, llegado el caso, medidas de disuasión pero no de represión: "Acordamos las condiciones en el marco del derecho y en diálogo constante entre la Comisión Organizadora del ENM y el gobierno provincial para que podamos garantizarles el derecho a manifestarse.





Teniendo en cuenta otras situaciones que se han dado a nivel país nosotros tratamos de apaciguar. Se ha interpuesto un vallado delante de uno de los puntos donde se pueden generar conflictos, que es la Catedral. Pero no hay uniformados". Solo algunos agentes de Gendarmería agazapados adentro de la Catedral, apuntaron las asistentes. El único incidente fue a eso de las 21 y se trató de un enfrentamiento menor: un grupo de católicos interceptó a un grupo de mujeres con un "sucias, váyanse". Ellas respondieron al grito de "putas, pero nunca yutas". "Fue una marcha muy unida, muy pacífica, que demuestra que entre nosotras podemos organizarnos. Estamos juntas, y a pesar de que tenemos diferencias todas sufrimos las mismas desigualdades", dice Pamela Soto (de la Comisión Organizadora del ENM) desde la peña.





Además de los más de 70 talleres, ayer al mediodía el ENM convocó a una conferencia de prensa en el que se reclamó por la liberación de Milagro Sala, arrastrada por la fuerza -sin que llegara a vestirse ni calzarse- hacia el penal Alto Comedero. También se reclamó por la aparición de la adolescente chaqueña Maira Bení- tez –de quien no se sabe nada desde hace 10 meses- y por Santiago Maldonado. El acto de cierre, la lectura de las conclusiones y la elección de la sede para el encuentro del próximo año se hará hoy por la mañana en el Club Sarmiento.

Más de 50.000 mujeres marcharon el sábado por el centro de la capital chaqueña, desde la Universidad Nacional del Nordeste al Parque de la Democracia. A diferencia de ediciones anteriores, no hubo represión policial ni incidentes y las provocaciones de grupos ultracatólicos fueron menores. El acto de cierre, la lectura de las conclusiones y la elección de la sede para el encuentro de 2018 se hará esta mañana en el Club Sarmiento, consignó Página 12. Florencia Pastorella (del MTD lucha y libertad) indicó: "El año pasado en Rosario la marcha terminó con detenidas y heridas de balas de goma, y el festival de esa noche tuvo que ser suspendido como consecuencia de la represión.