Cedieron las defensas y Villa Minetti quedó totalmente invadida por el agua

Santa Fe.- La localidad de Villa Minetti, ubicada al norte de la provincia de Santa Fe en el departamento 9 de Julio y a 577 kilómetros de Rosario, vivió ayer situaciones angustiantes. Las defensas del casco urbano cedieron en la madrugada y se vivieron horas desesperantes, luego de que el lunes cayeran 170 milímetros y anegaran el 80% del casco urbano.

Villa Minetti es por estas horas el pueblo más asediado por las inundaciones en el norte provincial, por las cuales la provincia decretó la emergencia agropecuaria y zona de desastre en los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado.

Desde Protección Civil provincial confirmaron que las defensas, que resguardan a Villa Minetti al sur y al oeste, cedieron pasadas las 4 de ayer y el 90% del pueblo quedó inundado. En las últimas horas se sumaron más evacuados y según el registro de ayer a la mañana, ascendían a 132.

Gran parte de los vecinos tenían el martes agua en sus casas y continuaba la entrega de bolsas de arena y la asistencia social a los damnificados. La gran masa de agua que se encuentra alrededor del pueblo continuó ejerciendo presión en las defensas, y el escurrimiento del agua que ingresó a la localidad y tiene en vilo a los vecinos es muy lento. Las vías del tren que atraviesan la ciudad dificultan aún más esta tarea y en las últimas horas se iniciaron los trabajos de remoción de las mismas a fin de facilitar el paso de las aguas.

Mientras esto ocurre, la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria se reunió este martes en Santa Fe con el objetivo de evaluar la situación que atraviesan las áreas productivas del norte de la provincia, ante el fenómeno climático que afecta principalmente a los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado.

La comisión definió decretar la emergencia agropecuaria y zona de desastre en los tres departamentos e incorporar además algunos distritos del departamento San Javier (Colonia Durán y Romang).

La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, destacó el "compromiso de entregar en una semana los certificados a los productores afectados para que logren la prórroga o condonación del impuesto inmobiliario".

La titular de la cartera productiva informó que existe diálogo con las autoridades nacionales, "con las cuales hay un compromiso compartido para atender la emergencia".

Y en ese sentido, afirmó: "Ya hablamos de lograr una homologación rápida (de parte de Nación) del decreto provincial y además trabajar mancomunadamente en la atención a los productores. Hemos conversado con el Banco Nación y el Banco de Santa Fe. La intención es que las entidades bancarias prorroguen las cuotas de los créditos de los productores respetando las tasas originales", sostuvo.

Por otro lado, Ciciliani comentó que van a elevar la solicitud para que "se suspenda la sanción por no respetar el peso de faena y que se pueda exceptuar del impuesto a las ganancias las ventas forzosas de animales que tengan que hacer los productores en esta zona".

Según Ciciliani, "hubo acuerdo en la reunión en que no hay una obra que solucione esta cuestión, hay una multiplicidad de factores vinculados". Igualmente, aclaró que "se valorizó el plan de manejo integral de los bajos submeridionales", algo que consideró debe convertirse en una política de Estado.

"En ese plan de manejo integral tiene que haber un compromiso desde lo público y lo privado. Si bien hoy en la zona el problema es el agua, sabemos que el próximo año el problema será la sequía", destacó. Y subrayó que "la situación no sólo afecta a Santa Fe, también a Santiago del Estero y Chaco. Hay que trabajar de manera inteligente con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria pensando a futuro", remató.

Evacuados

Desde Protección Civil de la provincia de Santa Fe informaron que en la mañana de ayer 294 personas se encontraban evacuadas: 20 en El Nochero, 12 en San Bernardo, 132 en Villa Minetti y 20 en Santa Margarita (9 de Julio); 42 en Florencia, 53 en Reconquista y una en El Rabón (General Obligado), y 14 en Vera.

Cambio climático y régimen de lluvias

El gobernador santafesino Miguel Lifschitz sostuvo que el fenómeno está relacionado con el cambio climático y el régimen de lluvias que azotó a la región en tiempo récord. El mandatario santafesino destacó la rápida respuesta de la provincia en la ayuda a los damnificados.

"En esta oportunidad, a diferencia de años anteriores, sólo ha tomado los tres departamentos del norte, es una situación más manejable –relató Lifschitz al programa Brotes Verdes por C5N–. Hemos resuelto el tema sin mayores dificultades, con asistencia alimentaria y ayuda con vehículos del Ejército para llegar a zonas complicadas de acceder". En materia de previsión de inundaciones, aseguró que se han dado importantes pasos al momento de reconocerlas como una problemática integral, lo cual derivó en la constitución de comités interjurisdiccionales con Córdoba, Santiago del Estero y Chaco.

Confesó que le hubiese gustado que el presidente Mauricio Macri se acercara al norte santafesino: "obviamente me hubiese gustado pero son modos, estilos que tienen los dirigentes políticos. Yo no me tomé vacaciones, estuve todos estos días recorriendo las zonas", señaló.