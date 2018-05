Carrió: "La UIA presiona a los gobiernos para devaluar"

La diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, defendió las políticas económicas de la gestión de Mauricio Macri, tras la turbulencia financiera que provocó el salto del dólar y en vísperas de la tercera reunión con el Fondo Monetario Internacional por un crédito preventivo. La líder de la Coalición Cívica aseveró que los sectores corporativos quisieron desestabilizar al presidente y argumentó que pedir un préstamo al organismo internacional sirvió para "frenar a los golpistas".

Carrió volvió a apuntar contra la Unión Industrial Argentina (UIA) por estar detrás de un "golpe cambiario". "El círculo rojo corporativo quería que yo rompiera con Cambiemos. Se aprovecharon de la situación económica", arremetió en TN.

"La situación (la devaluación) fue aprovechada por la UIA, que es devaluacionista porque no es competitiva", disparó y agregó: "Presiona a los gobiernos para devaluar".

A pesar de que las últimas encuestas reflejaron que la imagen de Macri decayó, Carrió pronosticó que no solo sus números volverán a subir sino que será reelecto en las próximas elecciones. "El peronismo puede ganar provincias, pero va a perder a nivel nacional", aseguró durante la entrevista.

Para la dirigente, el año que viene vivirán meses muy duros ya que los sectores corporativos buscarán que Cambiemos rompa. "Nos llevamos muy bien, eso no va a suceder. Si no hubiésemos asumido, hoy no habría república. Seríamos Venezuela", disparó.