Carrió justificó los dichos por los que fue duramente cuestionada

Luego de que la Armada Argentina diera por terminado ayer el operativo de rescate de los 44 tripulantes del submarino "ARA San Juan", la diputada Elisa Carrió salió a justificar sus dichos del pasado fin de semana por los que fue duramente cuestionada.

"Tal como lo confirmó la Armada, lo de las víctimas del ARA San Juan es irreversible. Yo solo dije la verdad y con mucha información", escribió la legisladora oficialista en su cuenta de Twitter. Asimismo, les envió un pésame a los familiares de la tripulación y les aseguró: "Sigo luchando por la verdad".









Embed Tal como lo confirmó la Armada, lo de las víctimas del #ARASanJuan es irreversible. Yo solo dije la verdad y con mucha información. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 1 de diciembre de 2017





La decisión de dar por finalizada la etapa de búsqueda y rescate de la tripulación la tomaron ayer en conjunto las autoridades del Ministerio de Defensa y la Armada tras no hallarse "evidencia alguna de naufragio" en la amplia zona rastrillada por buques y aviones de 18 países. Esta situación generó la furia y el llanto de los familiares de los tripulantes, quienes aún mantenían la esperanza de hallarlos con vida.





Embed Mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas del #ARASanJuan. Sigo luchando por la verdad. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 1 de diciembre de 2017







El domingo Carrió fue a la mesa de Mirtha Legrand y, a pesar de que el Estado no tenía la información confirmada, aseguró que no había motivos para creer que los tripulantes pudieran ser hallados con vida: "Están muertos", sentenció, aunque aclaró que el Estado nacional "no puede decirlo hasta que no haya una certeza absoluta".